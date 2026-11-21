"Jesteś do odstrzału". 42-latek z zarzutami za groźby wobec posłanki
Sprawą zajęli się policjanci z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Ustalili, że wiadomości miał wysyłać 42-latek mieszkający w powiecie wałbrzyskim. Dokładnej lokalizacji policja nie ujawnia. Mężczyzna został zatrzymany i przesłuchany.
"Jesteś do odstrzału"
Posłanka odebrała wiadomości zawierające groźby.
- Wiadomości SMS, które sprawca wysyłał na prywatny numer telefonu posłanki, zawierały groźby i słowa mające na celu jej zastraszenie. Wśród nich znalazły się sformułowania: "Jesteś do odstrzału", "Jesteś skończona". Były to również inne wiadomości o podobnym, zastraszającym charakterze - poinformowała Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
Usłyszał zarzuty
42-latek usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych. Za zarzucane przestępstwo grozi do trzech lat więzienia
Prokurator objął mężczyznę dozorem policyjnym. Ma on też sądowy zakaz zbliżania się i kontaktowania z Anną Sobolak.