Wrocław "Jesteś do odstrzału". 42-latek z zarzutami za groźby wobec posłanki Rafał Molenda |

Groził posłance. 42-latek zatrzymany Źródło wideo: KMP Wrocław Źródło zdj. gł.: KMP we Wrocławiu

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Sprawą zajęli się policjanci z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Ustalili, że wiadomości miał wysyłać 42-latek mieszkający w powiecie wałbrzyskim. Dokładnej lokalizacji policja nie ujawnia. Mężczyzna został zatrzymany i przesłuchany.

"Jesteś do odstrzału"

Posłanka odebrała wiadomości zawierające groźby.

- Wiadomości SMS, które sprawca wysyłał na prywatny numer telefonu posłanki, zawierały groźby i słowa mające na celu jej zastraszenie. Wśród nich znalazły się sformułowania: "Jesteś do odstrzału", "Jesteś skończona". Były to również inne wiadomości o podobnym, zastraszającym charakterze - poinformowała Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Usłyszał zarzuty

42-latek usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych. Za zarzucane przestępstwo grozi do trzech lat więzienia

Prokurator objął mężczyznę dozorem policyjnym. Ma on też sądowy zakaz zbliżania się i kontaktowania z Anną Sobolak.