TAK JEST 21-latek zginął podczas pościgu. Eksperci o zachowaniu policjantów Oprac. Michał Malinowski |

Eksperci o pościgu w Wałbrzychu, w którym zginął młody motocyklista Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: "Gazeta Wyborcza"

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Prowadzący program Rafał Wojda zapytał na początku gości o to, czy policjanci powinni prowadzić pościgi w sytuacjach, gdy przygotowywana jest blokada. Zdaniem Wojciecha Pasiecznego, "można było zmienić czynności".

- Trzeba wiedzieć, w którym momencie przerwać radykalne działania, zwłaszcza jeśli jest ustawiona blokada. Wystarczy jechać za i kontrolować, by (ścigany - red.) nie zjechał w boczną ulicę i podawać komunikaty. Trzeba jednak pamiętać, że to jest adrenalina. Nie można się dziwić, że chcieli to do końca doprowadzić - powiedział były policjant.

- Trzeba podejmować decyzję co pół sekundy czy sekundę. Ta dynamiczna sytuacja wyklarowała się w ten sposób, że kierujący motocyklem wjechał na chodnik i uderzył głową. Dla jego rodziny i dla policjanta jest to tragedia - stwierdził Łukasz Byśkiniewicz.

Eksperci o policyjnym pościgu w Wałbrzychu

Wojciech Pasieczny zapytany o szkolenia policjantów dedykowane właśnie pościgom powiedział, że nie wie, jak w tej chwili wygląda sytuacja, natomiast za jego czasów takie szkolenia się odbywały, jednak dotyczyły nielicznych osób.

Kadr z nagrania, do którego dotarła "Gazeta Wyborcza" Źródło zdjęcia: "Gazeta Wyborcza"

- To kosztuje. Mieliśmy z innymi służbami tego typu szkolenia. Byli dobierani policjanci, którzy później jeździli nieoznakowanymi radiowozami - powiedział Wojciech Pasieczny.

- Policjant ścigający musi pamiętać o tym, że jego auto też może wpaść w poślizg, a poza tym musi kontrolować to, co robi ten ścigany. To są jednak sytuacje, których nie da się przewidzieć. Wytrenować można hamowanie, wyprowadzenie z poślizgu, a w tym konkretnym przypadku jest to ciężkie. To są po prostu określone procedury - zaznaczył Łukasz Byśkiniewicz.

Eksperci o pościgu w Wałbrzychu, w którym zginął młody motocyklista Źródło: TVN24

Jak zauważył Wojciech Pasieczny, "każdy pościg jest inny, a kluczowe jest zachowanie bezpieczeństwa".

- Musi to być bezpieczne przede wszystkim dla policjanta, ściganego, jak i osób postronnych - powiedział były policjant.

- Ulice to nie tory wyścigowe. Jeśli ktoś chce się wyżyć, niech jedzie na tor wyścigowy - podsumował Łukasz Byśkiniewicz.

Wypadek w Wałbrzychu

Do tragicznego zdarzenia doszło 28 lutego w Wałbrzychu. 21-letni motocyklista zginął podczas policyjnego pościgu. Wałbrzyska policja podała wówczas, że funkcjonariusze próbowali zatrzymać kierującego motocyklem typu cross bez tablic rejestracyjnych.

Według policjantów, w trakcie ucieczki motocyklista łamał przepisy ruchu drogowego i stwarzał zagrożenie dla innych uczestników, m.in. wjeżdżając pod prąd i wyprzedzając na podwójnej linii ciągłej. Nie stosował się również do poleceń funkcjonariuszy i spróbował wyprzedzić jadący przed nim radiowóz.

"W przebiegu dynamicznie rozwijającej się sytuacji doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku którego kierujący stracił panowanie nad motocyklem i uderzył w element infrastruktury drogowej" - napisano wówczas w oświadczeniu policji.

Jak podano, 21-latek zmarł po przewiezieniu do szpitala. "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że dotarła do "nagrania wideo z rejestratora w radiowozie", którym ścigano 21-letniego motocyklistę. Według dziennika z zapisu wideo "wynika, że to rozpędzony do 140 kilometrów na godzinę nieoznakowany radiowóz uderzył w młodego mężczyznę na motocyklu crossowym, powodując jego śmierć".

"Podważa to policyjną wersję" - napisała "Wyborcza".

Nagranie z pościgu, do którego dotarła "Gazeta Wyborcza" Źródło: "Gazeta Wyborcza"

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