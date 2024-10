Tragiczny wypadek na DK 15. Jedna osoba nie żyje

Do śmiertelnego wypadku doszło na drodze krajowej nr 15 w pobliżu miejscowości Skoroszów (woj. dolnośląskie). Toyota kierowania przez 84-letniego mężczyznę zderzyła się w trakcie skręcania w lewo z audi. Zginęła żona 84-latka, a on i pasażer audi trafili do szpitala. Droga jest zablokowana.