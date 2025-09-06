Ministerstwo likwiduje ośrodek. 60 osób straci pracę, ponad 120 uchodźców dach nad głową

Kluczowe fakty:
- Ośrodek działa wciąż formalnie jako Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich, ale w praktyce został w marcu 2022 przekształcony w ośrodek tymczasowej pomocy uchodźcom z Ukrainy. Ministerstwo uzasadnia swoją decyzję tym, że "nie spełnia już swojej ustawowej funkcji".
- Koszt funkcjonowania ośrodka według danych samego resortu to 10 milionów złotych rocznie.
- - Jeśli nas wyrzucą, nie będę miała gdzie się podziać - mówi Iryna Dymidowa, samotna matka wychowująca trójkę dzieci, w tym dziewczynkę z głęboką niepełnosprawnością. - Gdzie znajdę mieszkanie dla dziewięciu osób? Nie wystarczy mi 800+, żeby opłacić mieszkanie, a co będziemy jeść? - zastanawia się Olena Jusupowa, matka zastępcza wychowująca siedmioro dzieci.
- W ośrodku mieszka około 30 seniorów, którzy się utrzymują głownie z ukraińskich emerytur. - Jeśli jutro nas wyrzucą, będziemy mieszkać tutaj, w parku. Nie mamy gdzie się podziać. Żyjemy z ukraińskiej emerytury – to około 300 złotych - relacjonuje małżeństwo emerytów.
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podpisał zarządzenie o likwidacji dwóch placówek resocjalizacyjnych w Świdnicy: Zakładu Poprawczego oraz Schroniska dla Nieletnich przy ul. Sprzymierzeńców 1-2. Obie instytucje zakończą działalność z dniem 31 marca 2026 r. Decyzja ta opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości.