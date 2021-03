Ksiądz skazany za czyny pedofilskie i przywłaszczenie ponad 300 tysięcy złotych

Rzecznik diecezji ks. Daniel Marcinkiewicz wyjaśniał wtedy, że duchowny został odsunięty od posługi, a w jego sprawie powiadomiono organy ścigania. Z informacji, które docierały do przełożonych ks. Leszka S., wynikało, że mógł on wykorzystywać seksualnie małoletnich. Zgłoszenie dotyczyło trzech osób. "Gazeta Wyborcza" nieoficjalnie podawała, że chodzi o dorosłe w tej chwili kobiety, które miały być wykorzystywane w różnych odstępach czasu od 2002 do 2012 roku. Śledczy od początku nie wykluczali, że pokrzywdzonych mogło być więcej.