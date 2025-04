Sprawa działki Morawieckiego wraca do prokuratury (materiał z 03.02.2025) Źródło: TVN24

Ksiądz Sławomir Ż., który ponad 20 lat temu sprzedał należącą do parafii działkę Mateuszowi Morawieckiemu, stawił się w czwartek w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu. Śledczy wrócili do sprawy po ponownej analizie materiału dowodowego. Prokuratura sprawdza, czy nie doszło do przestępstwa wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym.

Ksiądz Sławomir Ż. stawił się w czwartek razem z adwokatem w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu, gdzie ma zostać przesłuchany - dowiedzieli się dziennikarze TVN24. Przesłuchanie jest częścią śledztwa w sprawie sprzedaży ziemi przez jedną z wrocławskich parafii Mateuszowi Morawieckiemu i jego żonie.

Śledztwo prowadzone jest w sprawie o czyn z art. 296 § 1 i 3 k.k. To artykuł dotyczący wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym.

Pytany o tę sprawę w czwartek przez TVN24 ksiądz Ż. nie chciał jej komentować.

Ks. Sławomir Ż. przed budynkiem Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Źródło: TVN24

Śledztwo po "ponownej analizie" materiału dowodowego

Śledczy już raz prowadzili postępowanie sprawdzające w tej sprawie. Wtedy prokuratura nie miała wystarczających materiałów, by wszcząć postępowanie. Sytuacja uległa jednak zmianie.

- Ponowna analiza zebranego w sprawie materiału dowodowego, w związku z wynikami pracy specjalnego zespołu prokuratorów w Prokuraturze Krajowej do zbadania spraw pozostających w zainteresowaniu opinii publicznej, prowadzonych i zakończonych w latach 2016-2023, wykazała konieczność uzupełnienia przedmiotowego postępowania celem wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności będących przedmiotem zawiadomienia - informowała w lutym Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowego we Wrocławiu.

Rzeczniczka wskazała, że śledczy przede wszystkim przeanalizują dokumentację sprzedaży działek oraz przesłuchają osoby biorące udział w tej transakcji.

Ksiądz Ż., zarazem wysoki rangą duchowny w stanie spoczynku, po zatrzymaniu przez CBA usłyszał już zarzut płatnej protekcji w sprawie zakupu pojazdów dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Taki sam zarzut usłyszał działacz PiS Ryszard W.

Zapłacili za działkę 700 tysięcy złotych

Sławomir Ż. jako proboszcz parafii pod wezwaniem świętej Elżbiety w 2002 roku sprzedał 15 hektarów atrakcyjnej działki rolnej na Oporowie we Wrocławiu Mateuszowi Morawieckiemu, wówczas członkowi zarządu banku BZ WBK. Parafia dostała ziemię w 1999 roku od państwa.

Morawiecki z żoną zapłacili za działkę 700 tysięcy złotych. Dziennikarze "Gazety Wyborczej", którzy zajmowali się tą sprawą, zwracali uwagę, że taka cena jest kilkakrotnie niższa niż realna wartość gruntu, która - według opinii rzeczoznawcy, na którego powołuje się dziennik - w 1999 roku wynosiła 4 miliony złotych. Parafią, która wstawiła ziemię na sprzedaż zarządza już inny proboszcz. Przekazał dziennikarzom, że w archiwum nie zachowały się "dokumenty transakcji".

Morawiecki zapewniał, że nie znał planu zagospodarowania

Morawiecki w sprawie zakupu działki był w 2006 roku przesłuchiwany przez prokuratora. Składał zeznania jako świadek w sprawie dotyczącej afery gospodarczej, w której według ustaleń śledczych urzędnicy przekazujący działki domagali się łapówek od niektórych duchownych.

Morawiecki zeznał wtedy, że sam wskazywał kardynałowi lokalizacje gruntów, które go interesują, bo "miał świadomość, że Wrocław będzie się rozwijał w tym kierunku, i uznał to za atrakcyjną inwestycję". "W chwili, gdy dokonywaliśmy zakupu tej nieruchomości, dla tego terenu nie było uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego" - zapewniał w prokuraturze Morawiecki.

"Wyborcza" wskazuje, że już w 2001 roku rozpoczęły się prace nad uchwaleniem takiego planu. Twierdzi, że Morawiecki "jako radny [sejmiku dolnośląskiego, został nim kilka miesięcy przed zakupem działki - przyp. red.] miał dostęp do planów związanych z inwestycjami miasta i województwa".

Jak czytamy w "Gazecie", w 2003 roku radni uchwalili, że na terenach, których część stanowi działka należąca do Morawieckiego, prowadzona będzie aktywność gospodarcza, a przez jej środek przebiegnie "ulica główna ruchu przyspieszonego", która jednak do dzisiaj nie powstała.

Po publikacji "Gazety" Centrum Informacyjne Rządu wydało komunikat, w którym zarzucono autorom tekstu manipulację. Przekazano również, że tekst "opiera się o niedopowiedzenia i domysły".

Sprzedali za 15 milionów złotych

W 2013 roku oficjalnym właścicielem terenów została żona Morawieckiego, gdyż małżeństwo dokonało podziału majątku. W efekcie premier nie musiał informować o działkach w swoim oświadczeniu majątkowym.

Jak ustalił dziennikarz TVN24 Grzegorz Łakomski, w sierpniu 2021 roku żona premiera działki sprzedała za prawie 15 milionów złotych. Wiadomo, że kupiła je spółka założona przez dwóch prawników.