Śledztwo w sprawie śmierci Magdaleny Żuk. Brakuje ważnych informacji z Egiptu

Sprawa Magdaleny Żuk, która 7 lat temu zmarła podczas wycieczki w Egipcie, nadal nie jest zakończona. Śledztwo w sprawie jej śmierci zostało przedłużone do końca grudnia br. Prokuratorzy nadal czekają na dodatkowe informacje od strony egipskiej. - Wystąpiliśmy o przesłuchanie dwóch biegłych, którzy uczestniczyli w wydaniu opinii toksykologicznej - informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Do tragedii doszło w kwietniu 2017 roku po tym, jak 27-letnia Magdalena Żuk poleciała na wycieczkę do kurortu Marsa-Alam w Egipcie. Tam ze względu na pogarszający się stan zdrowia kobieta trafiła do szpitala. Kiedy znajomy 27-latki przyjechał do Egiptu, żeby zabrać ją do Polski - dowiedział się, że kobieta nie żyje. Zmarła w wyniku obrażeń odniesionych wskutek upadku z drugiego piętra szpitala, w którym przebywała.

Śledztwo polsko-egipskie

- W momencie, jak tylko doszło do śmierci Magdaleny Ż., na miejsce pojechał polski prokurator wraz z biegłym w zakresie medycyny sądowej. Tam uczestniczyli w sekcji zwłok, po czym zwłoki zostały przywiezione do Polski i ponownie wykonano sekcję. Później uzyskano część materiałów ze strony egipskiej, ale niestety, jeśli chodzi o egipskie prawodawstwo dotyczące udzielania pomocy medycznej, ono zdecydowanie odbiega od naszego. Od samego początku żądamy od strony egipskiej dodatkowych informacji, danych i one nam były uzupełniane, ale nie w takim stopniu, który pozwoliłby na merytoryczne zakończenie postępowania - poinformowała w rozmowie z tvn24.pl prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Śledztwo w tej sprawie jest przedłużone do 31 grudnia 2024 roku.

- Oczekujemy na dodatkowe informacje od strony egipskiej, wystąpiliśmy o przesłuchanie dwóch biegłych, którzy uczestniczyli w wydaniu opinii toksykologicznej. Mimo noty ponaglającej do chwili obecnej tych materiałów z Egiptu nie otrzymaliśmy, a one są konieczne do tego, żeby nasi biegli w Polsce wydali kompleksową opinię toksykologiczną, która pozwoli na to, aby jakoś decyzję merytoryczną w tej sprawie podjąć - wyjaśnia rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej.

"Nie było udziału osób trzecich"

Prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska dodała, że "z opinii biegłych wynika, że te obrażenia, które u pani stwierdzono powstały na skutek upadku z wysokości". "Na jej ciele nie stwierdzono śladów świadczących o tym, że została pobita, że był udział osób trzecich" – podkreśla.

Autorka/Autor:SK/tok

Źródło: tvn24.pl