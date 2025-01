Przejście graniczne z Czechami zamknięte dla ciężarówek

O zamknięciu trasy poinformował dyżurny wrocławskiego oddziału GDDKiA. Przejście graniczne w Harrachovie zostało zamknięte dla ciężarówek do odwołania, ale jak podaje GDDKiA – przewidywany czas utrudnień to dwie doby. Po intensywnych opadach śniegu czeskie służby często zamykają ten fragment trasy dla ruch ciężarowego, ponieważ strome wzniesienie drogi w Harrachovie utrudnia zimą jazdę autom o wadze powyżej 3,5 tony. GDDKiA sugeruje, aby ciężarówki, jadące do Czech, przekraczały granicę z tym krajem na drodze krajowej nr 8 w Kudowie-Słonej.