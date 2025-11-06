Prawo jazdy to nie "świstek na wolność". 19-latka straciła prawo jazdy

Niepokojące dane z polskich dróg. Nadmierna prędkość wciąż główną przyczyną wypadków Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformowała asp. szt. Monika Kaleta z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, za "rażące naruszenie przepisów" 19-latce zatrzymano prawo jazdy na trzy miesiące. Kobieta otrzymała również mandat w wysokości 1500 złotych i 13 punktów karnych.

19-latka przy ograniczeniu 40 km/h jechała z prędkością 91 km/h Źródło: KPP w Bolesławcu

Policjanci przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków, a szczególnie niebezpieczna jest w terenie zabudowanym, gdzie często pojawiają się piesi i rowerzyści. – Prawo jazdy to nie "świstek na wolność", to odpowiedzialność za siebie i innych uczestników ruchu. Zwalniając, dajemy sobie czas na reakcję, a czas reakcji to życie – podkreśla rzeczniczka policji.