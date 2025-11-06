Logo strona główna
Wrocław

Prawo jazdy to nie "świstek na wolność". 19-latka straciła prawo jazdy

19-latka przy ograniczeniu 40 km/h jechała z prędkością 91 km/h
Niepokojące dane z polskich dróg. Nadmierna prędkość wciąż główną przyczyną wypadków
Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
Policjanci z bolesławieckiej drogówki zatrzymali prawo jazdy 19-letniej kierującej, która w terenie zabudowanym przekroczyła prędkość o ponad 50 kilometrów na godzinę. Kobieta została ukarana mandatem w wysokości 1500 złotych i 13 punktami karnymi.

Jak poinformowała asp. szt. Monika Kaleta z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, za "rażące naruszenie przepisów" 19-latce zatrzymano prawo jazdy na trzy miesiące. Kobieta otrzymała również mandat w wysokości 1500 złotych i 13 punktów karnych.

Źródło: KPP w Bolesławcu

Policjanci przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków, a szczególnie niebezpieczna jest w terenie zabudowanym, gdzie często pojawiają się piesi i rowerzyści. – Prawo jazdy to nie "świstek na wolność", to odpowiedzialność za siebie i innych uczestników ruchu. Zwalniając, dajemy sobie czas na reakcję, a czas reakcji to życie – podkreśla rzeczniczka policji.

Autorka/Autor: ms/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Bolesławcu

PolicjadolnośląskieMandatyPrawo jazdy
