Prawo jazdy to nie "świstek na wolność". 19-latka straciła prawo jazdy

Jak poinformowała asp. szt. Monika Kaleta z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, za "rażące naruszenie przepisów" 19-latce zatrzymano prawo jazdy na trzy miesiące. Kobieta otrzymała również mandat w wysokości 1500 złotych i 13 punktów karnych.
Policjanci przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków, a szczególnie niebezpieczna jest w terenie zabudowanym, gdzie często pojawiają się piesi i rowerzyści. – Prawo jazdy to nie "świstek na wolność", to odpowiedzialność za siebie i innych uczestników ruchu. Zwalniając, dajemy sobie czas na reakcję, a czas reakcji to życie – podkreśla rzeczniczka policji.
