Wrocław Nie żyje górnik ranny w kopalni na Dolnym Śląsku. KGHM ogłasza żałobę Oprac. Svitlana Kucherenko |

Kopalnia Rudna Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: archiwum TVN24

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W piątek zmarł 43-letni górnik, który został ciężko ranny podczas wtorkowego wypadku w Zakładach Górniczych Rudna na Dolnym Śląsku. Mężczyzna ucierpiał w wyniku osunięcia się skał.

"Z przykrością informujemy, że zmarł górnik poszkodowany w wyniku osunięcia się skał, które miało miejsce we wtorek 22 września br. w Zakładach Górniczych Rudna. Zmarły miał 43 lata" - przekazał KGHM w piątkowym komunikacie.

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W związku z tragedią zarząd KGHM ogłosił trzydniową żałobę we wszystkich oddziałach spółki. "Rodzinie, przyjaciołom oraz bliskim naszego zmarłego kolegi składamy wyrazy głębokiego współczucia" - napisano w komunikacie.

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Do wypadku doszło we wtorek w Zakładach Górniczych Rudna. Jak informował wtedy rzecznik prasowy KGHM Artur Newecki, doszło tam do osunięcia się skał, w wyniku którego poszkodowany został jeden z pracowników.

Okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśnia specjalnie powołana komisja.