Nie żyje górnik ranny w kopalni na Dolnym Śląsku. KGHM ogłasza żałobę
W piątek zmarł 43-letni górnik, który został ciężko ranny podczas wtorkowego wypadku w Zakładach Górniczych Rudna na Dolnym Śląsku. Mężczyzna ucierpiał w wyniku osunięcia się skał.
"Z przykrością informujemy, że zmarł górnik poszkodowany w wyniku osunięcia się skał, które miało miejsce we wtorek 22 września br. w Zakładach Górniczych Rudna. Zmarły miał 43 lata" - przekazał KGHM w piątkowym komunikacie.
W związku z tragedią zarząd KGHM ogłosił trzydniową żałobę we wszystkich oddziałach spółki. "Rodzinie, przyjaciołom oraz bliskim naszego zmarłego kolegi składamy wyrazy głębokiego współczucia" - napisano w komunikacie.
Wypadek w kopalni. Osunęły się skały
Do wypadku doszło we wtorek w Zakładach Górniczych Rudna. Jak informował wtedy rzecznik prasowy KGHM Artur Newecki, doszło tam do osunięcia się skał, w wyniku którego poszkodowany został jeden z pracowników.
Okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśnia specjalnie powołana komisja.