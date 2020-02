Przed przyjazdem premiera burmistrz kazał zamalować fresk w urzędzie. "Żeby nasza gmina dobrze wypadła"

"Odnowienie na zasadzie zamalowania"

"Remodeling" się nie spodobał

Radna, której "remodeling" przeprowadzony przez burmistrza się nie spodobał, postanowiła zgłosić sprawę do konserwatora zabytków. - Byłam, podobnie jak większość radnych, przerażona. Uważam, że ten fresk miał wartość zabytkową. Zresztą cały ratusz jest wpisany do rejestru zabytków - podkreśla Kajrys. I dodaje: - Do tej pory nasza sala nazywała się Rycerską właśnie ze względu na fresk. Zgłoszenie trafiło do wałbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. - Ze wstępnej analizy wynika, że nie doszło do zniszczenia zabytku, bo nie jest on wpisany do ewidencji. Fresk nie miał przyznanego statusu ochrony konserwatorskiej - mówi Maria Ptak z Urzędu Ochrony Zabytków. Jednocześnie podkreśla: - Malowidło ma znamiona dobra kultury współczesnej, a więc można powiedzieć, że jego zamalowanie było niewłaściwe i niepoprawne. Radna chciałaby, żeby fresk został przywrócony do stanu poprzedniego. Ten sam postulat wysuwa historyk sztuki. - Nasze powojenne dokonania w Niemczy są słabiutkie. Można powiedzieć, że powstało w tym czasie więcej zniszczeń, niż dokonań. Dlatego, jeśli udało się stworzyć coś dobrego, to powinno się o to dbać i jest warte zachowania - podkreśla profesor Rafał Eysymontt z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Tym bardziej, że - jak zaznacza - "ratusz - a więc i malowidło - nie należą do burmistrza, a do gminy".