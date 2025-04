Przywiązał psa do samochodu. Bo "niszczy mieszkanie"

Mężczyzna przywiązał psa do koła samochodu stalową linką

W Miliczu (woj. dolnośląskie) mężczyzna przywiązał stalową linką małego psa do koła samochodu. Oswobodzone zwierzę szybko ruszyło w stronę pobliskiego targowiska, doprowadzając policjantów wprost do swojego właściciela.

Do zdarzenia doszło we wtorek (1 kwietnia) w Miliczu. Policjanci otrzymali zgłoszenie od mieszkańca o tym, że na jednej z ulic do koła zaparkowanego samochodu osobowego ktoś przywiązał stalową linką zabezpieczoną kłódką małego pieska.

- Piesek głośno ujadał, co zaniepokoiło mężczyznę, który natychmiast o wszystkim powiadomił policję. Przybyli na miejsce policjanci potwierdzili przekazaną informację – mały piesek rasy mieszanej był przywiązany stalową linką do koła zaparkowanego samochodu osobowego marki BMW - przekazał podinspektor Sławomir Waleński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Miliczu.

Pies doprowadził policjantów do opiekuna

Mieszkający nieopodal mężczyzna, który powiadomił policjantów, przyniósł nożyce do cięcia metalu, dzięki czemu udało się uwolnić zwierzę. Po oswobodzeniu pies cały czas spoglądał w stronę pobliskiego targowiska i wyraźnie chciał tam pobiec.

- Policjanci podejrzewając, że być może w tym kierunku oddalił się opiekun, poszli za psem, który podjął trop i doprowadził wprost do swojego oprawcy. Na targowisku policjanci wylegitymowali 36-letniego mieszkańca Milicza, który potwierdził, że od dłuższego czasu opiekuje się tym psem. Mężczyzna lakonicznie tłumaczył się policjantom, że pies często mu ucieka z domu, a gdy pozostawia go samego w domu, to niszczy wnętrze mieszkania. Dlatego do czasu powrotu do domu przywiązał stalową linką psa do koła samochodu należącego do jednej z jego sąsiadek. Nie zdawał sobie jednak sprawy, że narazi psiaka na cierpienia, a siebie na odpowiedzialność karną w tej sprawie - poinformował policjant.

Mężczyzna przywiązał psa stalową linką do koła Źródło: KPP w Miliczu

O dalszym losie mężczyzny zadecyduje prokurator. 36-latkowi za znęcanie się nad psem zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.