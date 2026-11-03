Wrocław Uciekał przed policją na elektrycznej hulajnodze. 16-latek był pijany Svitlana Kucherenko |

Pijany 16-latek uciekał przed radiowozem na elektrycznej hulajnodze Źródło wideo: KPP Milicz Źródło zdj. gł.: KPP w Miliczu

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W sobotę, 31 października, po godzinie 21 policjanci patrolujący ulicę Kasztanową w Miliczu na Dolnym Śląsku zauważyli dwoje nastolatków jadących pod prąd na jednej hulajnodze elektrycznej.

Kiedy policjanci próbowali zatrzymać ich, chłopak kierujący hulajnogą nie zatrzymał się i próbował uciec.

"Po krótkim pościgu został zatrzymany, gdy wjechał na chodnik, gdzie stracił panowanie nad jednośladem" - informuje policja w Miliczu.

16-latek uciekał przed policją na hulajnodze Źródło zdjęcia: KPP w Miliczu

Nastolatkowie byli pijani

Jak okazało się, jadący hulajnogą 16-letni mieszkaniec Milicza był pijany. Badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie ponad pół promila alkoholu. Ponadto jadąca z nim pasażerka - również 16-letnia mieszkanka Milicza - miała prawie 0,7 promila alkoholu.

Na miejsce kontroli drogowej wezwano ich rodziców, którym przekazano nietrzeźwych 16-latków. O dalszym losie nieletnich zadecyduje sąd.