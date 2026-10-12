Narkotyki i nielegalna broń, cztery osoby zatrzymane
W środę, 8 października legniccy policjanci wspólnie ze strażnikami granicznymi z Rudy Śląskiej weszli na dwie posesje w Legnicy.
Zatrzymali dwie osoby: 19-latka związanego ze środowiskiem pseudokibiców jednego z legnickich klubów oraz 36-letnią kobietę. Podczas przeszukań pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych znaleźli blisko 1,5 kilograma marihuany, prawie kilogram metamfetaminy, a także broń palną i amunicję.
Ustalili też kolejny adres, tym razem w Chojnowie. Do działań włączyli się funkcjonariusze miejscowego komisariatu.
Narkotyki i amunicja
"Na miejscu zastali 37-letniego mężczyznę oraz 22-letnią kobietę. Podczas czynności funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli prawie 400 gramów marihuany oraz kokainę, a także półprodukty i akcesoria wykorzystywane do produkcji metamfetaminy" - informuje policja w Legnicy.
Oprócz narkotyków znaleziono także sztucer z amunicją, rewolwer czarnoprochowy, gaz pieprzowy, maczetę, kastet, nóż typu bagnet, granaty hukowe oraz pieniądze.
Jedna osoba aresztowana
Wszyscy usłyszeli zarzuty między innymi posiadania znacznej ilości środków odurzających, posiadania broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia oraz posiadania przyrządów do produkcji narkotyków.
Sąd wobec 19-latka zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące.
Wobec pozostałych osób zastosowano dozory policji, poręczenia majątkowe oraz zakazy opuszczania kraju.
Za popełnione przestępstwa grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.