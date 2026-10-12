Wrocław Narkotyki i nielegalna broń, cztery osoby zatrzymane Oprac. Svitlana Kucherenko |

Policja przejęła narkotyki, broń i amunicję. Cztery osoby z zarzutami Źródło wideo: Policja Legnica Źródło zdj. gł.: Śląski Oddział Straży Granicznej

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W środę, 8 października legniccy policjanci wspólnie ze strażnikami granicznymi z Rudy Śląskiej weszli na dwie posesje w Legnicy.

Zatrzymali dwie osoby: 19-latka związanego ze środowiskiem pseudokibiców jednego z legnickich klubów oraz 36-letnią kobietę. Podczas przeszukań pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych znaleźli blisko 1,5 kilograma marihuany, prawie kilogram metamfetaminy, a także broń palną i amunicję.

Znaleźli nie tylko narkotyki, ale też nielegalną broń Źródło zdjęcia: KMP w Legnicy

Ustalili też kolejny adres, tym razem w Chojnowie. Do działań włączyli się funkcjonariusze miejscowego komisariatu.

Narkotyki i amunicja

"Na miejscu zastali 37-letniego mężczyznę oraz 22-letnią kobietę. Podczas czynności funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli prawie 400 gramów marihuany oraz kokainę, a także półprodukty i akcesoria wykorzystywane do produkcji metamfetaminy" - informuje policja w Legnicy.

Policjanci zatrzymali cztery osoby w sprawie narkotyków Źródło zdjęcia: Śląski Oddział Straży Granicznej

Oprócz narkotyków znaleziono także sztucer z amunicją, rewolwer czarnoprochowy, gaz pieprzowy, maczetę, kastet, nóż typu bagnet, granaty hukowe oraz pieniądze.

Jedna osoba aresztowana

Wszyscy usłyszeli zarzuty między innymi posiadania znacznej ilości środków odurzających, posiadania broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia oraz posiadania przyrządów do produkcji narkotyków.

Sąd wobec 19-latka zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Jedna osoba trafiła do aresztu Źródło zdjęcia: Śląski Oddział Straży Granicznej

Wobec pozostałych osób zastosowano dozory policji, poręczenia majątkowe oraz zakazy opuszczania kraju.

Policjanci znaleźli blisko trzech kilogramów narkotyków Źródło zdjęcia: KMP w Legnicy

Za popełnione przestępstwa grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.