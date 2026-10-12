Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Ruch komisji śledczej do spraw Pegasusa. Są zawiadomienia do prokuratury
Ruch komisji śledczej do spraw Pegasusa. Są zawiadomienia do prokuratury
Wrocław

Narkotyki i nielegalna broń, cztery osoby zatrzymane

|
Rozbili narkotykowy proceder
Policja przejęła narkotyki, broń i amunicję. Cztery osoby z zarzutami
Źródło wideo: Policja Legnica
Źródło zdj. gł.: Śląski Oddział Straży Granicznej
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Cztery osoby zatrzymano po wspólnej akcji policjantów i strażników granicznych. Podczas przeszukań w Legnicy i Chojnowie znaleźli oni kilka kilogramów narkotyków, broń, amunicję oraz sprzęt wykorzystywany do produkcji metamfetaminy.

W środę, 8 października legniccy policjanci wspólnie ze strażnikami granicznymi z Rudy Śląskiej weszli na dwie posesje w Legnicy.

Zatrzymali dwie osoby: 19-latka związanego ze środowiskiem pseudokibiców jednego z legnickich klubów oraz 36-letnią kobietę. Podczas przeszukań pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych znaleźli blisko 1,5 kilograma marihuany, prawie kilogram metamfetaminy, a także broń palną i amunicję.

Znaleźli nie tylko narkotyki, ale też nielegalną broń
Znaleźli nie tylko narkotyki, ale też nielegalną broń
Źródło zdjęcia: KMP w Legnicy

Ustalili też kolejny adres, tym razem w Chojnowie. Do działań włączyli się funkcjonariusze miejscowego komisariatu.

Narkotyki i amunicja

"Na miejscu zastali 37-letniego mężczyznę oraz 22-letnią kobietę. Podczas czynności funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli prawie 400 gramów marihuany oraz kokainę, a także półprodukty i akcesoria wykorzystywane do produkcji metamfetaminy" - informuje policja w Legnicy.

Policjanci zatrzymali cztery osoby w sprawie narkotyków
Policjanci zatrzymali cztery osoby w sprawie narkotyków
Źródło zdjęcia: Śląski Oddział Straży Granicznej

Oprócz narkotyków znaleziono także sztucer z amunicją, rewolwer czarnoprochowy, gaz pieprzowy, maczetę, kastet, nóż typu bagnet, granaty hukowe oraz pieniądze.

Jedna osoba aresztowana

Wszyscy usłyszeli zarzuty między innymi posiadania znacznej ilości środków odurzających, posiadania broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia oraz posiadania przyrządów do produkcji narkotyków.

Sąd wobec 19-latka zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Jedna osoba trafiła do aresztu
Jedna osoba trafiła do aresztu
Źródło zdjęcia: Śląski Oddział Straży Granicznej

Wobec pozostałych osób zastosowano dozory policji, poręczenia majątkowe oraz zakazy opuszczania kraju.

Policjanci znaleźli blisko trzech kilogramów narkotyków
Policjanci znaleźli blisko trzech kilogramów narkotyków
Źródło zdjęcia: KMP w Legnicy

Za popełnione przestępstwa grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
DolnośląskieLegnicaNarkotyki
Czytaj także:
Pilne
Ruch komisji śledczej do spraw Pegasusa. Są zawiadomienia do prokuratury
Polska
Nagroda Nobla z Ekonomii
Ogłoszono laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii
BIZNES
Królowa w myśliwcu
Królowa odbyła swój pierwszy samodzielny lot za sterami myśliwca
Świat
Zmiana czasu
Zmiana czasu na zimowy już niedługo. Kiedy przestawiamy zegarki?
METEO
Zabrał towar i wyszedł bez płacenia
Seria sklepowych kradzieży, nagrania z kamer i zatrzymania
Opole
Ukradł samochód, biżuterię i psa (zdjęcie ilustracyjne)
Złodziej psów zatrzymany. Wpadł, gdy ukradł samochód i biżuterię
WARSZAWA
Policjanci przejęli 85 kg narkotyków o przybliżonej czarnorynkowej wartości ponad 5,5 miliona złotych
Dwaj 20-latkowie i ponad 55 tysięcy porcji narkotyków o wartości ponad 5,5 miliona złotych
Trójmiasto
Unia Europejska Komisja
Nowe sankcje wobec Rosji. Historyczna decyzja UE
BIZNES
Sztuczna inteligencja
Wiceprezes Microsoftu: AI podlega mniejszym zasadom bezpieczeństwa niż pralka
BIZNES
Groził swojemu bratu śmiercią
Groził bratu, że go zabije. Zapowiadał użycie noża
WARSZAWA
sudan-mapa
Nalot na kopalnię złota. Nie żyją 72 osoby
Świat
Franciszkańska 3 PAP
Watykan uchylił decyzję arcybiskupa. Proboszcz wraca po trzech latach
Kraków
1210_zelenski
Energetyczne zawieszenie broni? Zełenski mówi, jak zareagowała Rosja
Polska
Ostrołęka, 07.10.2026. Okolice Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce
Najważniejszy alarm może nadejść od uczniów. "Oni najlepiej wiedzą"
Agata Listoś-Kostrzewa
Rodzic i dziecko
Dziewięciolatek przestraszony stanem mamy zadzwonił na 112
Katowice
imageTitle
Wiadomo, kiedy Hurkacz zagra o ćwierćfinał w Szanghaju
EUROSPORT
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Mężczyzna z ranami brzucha trafił do szpitala, policja wyjaśnia sprawę
Białystok
Donald Tusk na otwarciu Warsaw Security Forum
Tusk na Warsaw Security Forum: nie możemy sobie pozwolić na żadną iluzję
BIZNES
Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim
31-latka zmarła w policyjnym areszcie. Koniec śledztwa
Lubuskie
Stacja metra Bemowo
Na tydzień zamkną dwie stacje metra
WARSZAWA
Michał Kołodziejczak
Prokuratura reaguje na doniesienia o Kołodziejczaku
Polska
GettyImages-2295063678
Świątek już wie, z kim zagra. Będzie polski pojedynek w Chinach
EUROSPORT
Dubeltówka (ilustracyjne)
92-latek zastrzelił siostrę, do sądu trafił wniosek prokuratury
Kraków
Jarosław Kaczyński
Kaczyński o Gibale: "radykalnie daleko" od PiS, ale "byle nie Tusk"
WYBORY W KRAKOWIE
Śmiertelny wypadek w miejscowości Chociszewo
Lawetą uderzył w ogrodzenie cmentarza. Jedna osoba nie żyje
WARSZAWA
Donald Trump
Trump: nazwiemy go Oceanem Trumpa lub Oceanem Ameryki
Świat
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_300203767
Stopa bezrobocia we wrześniu. Resort podał dane
BIZNES
Taśma policyjna
Ciosy ostrym narzędziem, nie żyje kobieta
Wrocław
Policja cały czas patroluje szkoły i ich okolice
Kontrole w szkołach. Nowy komunikat policji
Polska
Simon w Meksyku
"Nie możemy tu zostać, jest bardzo niebezpiecznie"
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica