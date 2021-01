Niepokoił się o sąsiada, strażacy wyważyli drzwi. Okazało się, że mieszkanie spłonęło. Nie żyje mężczyzna

Kiedy strażacy wyjeżdżali na akcję do Krępnej (Opolskie), myśleli, że będą tylko wyważać drzwi. Na miejscu okazało się, że w mieszkaniu doszło do pożaru, choć żaden z sąsiadów nie widział ognia czy dymu. W środku znaleźli ciało 52-letniego mężczyzny. Prawdopodobnie zatruł się tlenkiem węgla.

- Na miejsce pojechał nasz patrol. Funkcjonariusze nie mogli skontaktować się z 52-latkiem. Nikt nie otwierał drzwi do mieszkania. Do pomocy wezwano straż pożarną, aby siłowo wejść do środka - mówi Ewelina Karpińska, rzeczniczka policji w Krapkowicach.