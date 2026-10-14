Uszkodziła barierki i razem z pasażerem uciekła. Była pijana
Do zdarzenia doszło wczoraj 13 października około godziny 22 na ulicy Gazowej w Jugowicach (Dolnośląskie). Świadkowie zauważyli, jak kierująca samochodem osobowym uszkodziła barierki drogowe, a następnie wraz z pasażerem uciekła. Jak relacjonuje policja, kobieta miała wyraźne trudności z utrzymaniem równowagi. Na miejsce wezwano partol.
Funkcjonariusze kilkaset metrów dalej zatrzymali 33-latkę oraz towarzyszącego jej 42-latka.
Miała ponad dwa promile
"Badanie na zawartość alkoholu wykazało u kierującej 2,21 promila alkoholu w organizmie. Zgodnie z obowiązującą procedurą policjanci zatrzymali kobiecie prawo jazdy" - informuje Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu.
Za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie kolizji kobieta odpowie przed sądem. Grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna. Musi się również liczyć z możliwością przepadku pojazdu. Samochód 33-latki został zabezpieczony na policyjnym parkingu do dyspozycji sądu.
Pasażer odpowie za groźby
Konsekwencje prawne poniesie również pasażer. Mężczyzna odpowie za kierowanie gróźb karalnych wobec świadków, którzy zareagowali na niebezpieczne zachowanie kierującej.