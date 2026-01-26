"Wyjaśnianie nieporozumień" i brutalny atak młotkiem ciesielskim

40‑latek aresztowany po ataku nad jelczańskim stawem Źródło: Dolnośląska policja

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło we wtorek, 20 stycznia około godziny 22:20 w rejonie jelczańskiego stawu. Dyżurny otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie z licznymi i poważnymi obrażeniami głowy, szyi oraz tułowia. Pomoc wezwała jego partnerka.

"Z ustaleń policjantów wynika, że 51-letni pokrzywdzony spotkał się nad jelczańskim stawem z innym mężczyzną, aby wyjaśnić zasłyszane nieporozumienia. Spotkanie szybko przerodziło się w gwałtowną sprzeczkę, która zakończyła się brutalnym atakiem. Sprawca użył młotka ciesielskiego, zadając ofierze serię uderzeń – najpierw w głowę, a następnie w okolice szyi i klatki piersiowej" - informuje policja w Oławie.

Po zdarzeniu agresor uciekł, a ranny 51-latek wrócił do domu.

Pokrzywdzony 51-latek doznał ran tłuczonych głowy oraz ran kłutych w obrębie klatki piersiowej i szyi, które wymagały pilnego zaopatrzenia chirurgicznego oraz hospitalizacji. Według policji, charakter i umiejscowienie obrażeń jednoznacznie wskazywały na bezpośrednie zagrożenie dla jego życia.

Zatrzymanie podejrzanego o usiłowanie zabójstwa

Już po kilku godzinach od zdarzenia policjanci zatrzymali 40-latka. Usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa, za co grozi mu kara od 8 do 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.

40‑latek aresztowany po ataku nad jelczańskim stawem Źródło: Policja Oława

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

OGLĄDAJ: Uwaga, jest ślisko. Gdzie najbardziej?