Nauczyciel z zarzutem znęcania się nad uczniami
Z ustaleń prokuratury wynika, że do przemocy dochodziło w okresie od września 2023 roku do 13 listopada 2025 roku, na terenie szkoły w Gryfowie Śląskim.
"Zachowanie podejrzanego polegało na tym, że jako wychowawca klasy kierował wobec uczniów wypowiedzi poniżające i ośmieszające ich, w tym o charakterze i podtekście seksualnym. Wyzywał uczniów na forum klasy oraz używał wobec nich wulgaryzmów" - informuje Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.
Jak dodaje prokurator, z zeznań pokrzywdzonych wynika, że naruszał ich nietykalność cielesną, w szczególności poprzez szarpanie za odzież, chwytanie za nadgarstki, biodra i dotykanie pośladków.
Nauczyciel z zarzutami
54-latek usłyszał zarzut znęcania się nad uczniami. Za zarzucany mu czyn grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Mężczyzna nie przyznał się i odmówił złożenia wyjaśnień.
Mężczyzna wcześniej nie był karany sądownie. Na czas prowadzonego postępowania prokurator zawiesił 54-latka w wykonywaniu zawodu nauczyciela.