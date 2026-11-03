Wrocław Nauczyciel z zarzutem znęcania się nad uczniami Oprac. Svitlana Kucherenko |

Przycisk bezpieczeństwa w szkołach. Nowacka: takich rozstrzygnięć w ustawie nie zaproponowaliśmy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Elżbieta Krzysztof/ Shutterstock

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Z ustaleń prokuratury wynika, że do przemocy dochodziło w okresie od września 2023 roku do 13 listopada 2025 roku, na terenie szkoły w Gryfowie Śląskim.

"Zachowanie podejrzanego polegało na tym, że jako wychowawca klasy kierował wobec uczniów wypowiedzi poniżające i ośmieszające ich, w tym o charakterze i podtekście seksualnym. Wyzywał uczniów na forum klasy oraz używał wobec nich wulgaryzmów" - informuje Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Jak dodaje prokurator, z zeznań pokrzywdzonych wynika, że naruszał ich nietykalność cielesną, w szczególności poprzez szarpanie za odzież, chwytanie za nadgarstki, biodra i dotykanie pośladków.

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Nauczyciel z zarzutami

54-latek usłyszał zarzut znęcania się nad uczniami. Za zarzucany mu czyn grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Mężczyzna nie przyznał się i odmówił złożenia wyjaśnień.

Mężczyzna wcześniej nie był karany sądownie. Na czas prowadzonego postępowania prokurator zawiesił 54-latka w wykonywaniu zawodu nauczyciela.