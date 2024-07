Woda niezdatna do spożycia pochodzi z wodociągu Grabownica, skąd dostarczana jest do miejscowości Brzostowo, Brzostówko, Czarnogoździce, Dąbrowa, Dziewiętlin, Grabownica, Kotlarka, Krośnice, Luboradów, Pierstnica, Pierstnica Mała, Police, Świebodów, Wąbnice, Wierzchowice, Wolanka i Żeleźniki. Komunikat w tej sprawie wydał Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miliczu.

"Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach Sp. z o.o. - zarządzający ujęciem wody w wodociągu Grabownica (...) został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu" - podkreślił sanepid w komunikacie.