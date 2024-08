Miał więzić kobietę i znęcać się nad nią. Horror trwał cztery lata

Jak informuje prokuratura, do makabrycznych zdarzeń miało dochodzić przez cztery lata w jednej z miejscowości w województwie dolnośląskim. Według śledczych 35-letni mężczyzna miał przetrzymywać w pomieszczeniu gospodarczym o pięć lat młodszą kobietę i znęcać się nad nią fizycznie i psychicznie. 30-latka miała ograniczony dostęp do wody, środków higienicznych, nie miała dostępu do światła słonecznego, była bita pięścią, wężem, deską i lampką po całym ciele.

Fizyczne i psychiczne znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem

Jak przekazała w komunikacie rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy, śledztwo w tej sprawie wszczęto 29 sierpnia, a dotyczy ono między innymi fizycznego i psychicznego znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad 30-letnią kobietą. - W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 28 sierpnia 2024 roku mężczyzna znęcał się nad nią poprzez pozbawienie jej wolności połączone ze szczególnym udręczeniem, poprzez przetrzymywanie w pomieszczeniu gospodarczym z ograniczonym dostępem do wody, środków higienicznych, bez dostępu do światła słonecznego, a także bicie pięścią oraz wężem, deską i lampką po całym ciele, kopanie, przyduszanie, popychanie, wykręcanie rąk, izolowanie, kontrolowanie, poniżanie, ograniczanie dostępu do jedzenia, grożenie pozbawieniem życia, wyzywanie słowami wulgarnymi, a także wielokrotne doprowadzanie przemocą lub groźbą do obcowania płciowego - poinformowała prokurator Liliana Łukasiewicz.