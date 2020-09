Ciężarówka w rowie, obok leżący mężczyzna. Chciał pomóc, usłyszał, że to zdarzenie "z wczoraj"

We wtorkowy poranek pan Remigiusz jechał drogą krajową numer 35 w kierunku Wrocławia. Gdy przejeżdżał przez teren gminy Marcinowice zauważył leżący w rowie samochód ciężarowy. Auto miało wybitą przednią szybę. - Jakaś osoba leżała przed pojazdem. Zatrzymaliśmy się i podeszliśmy bliżej. Okazało się, że leżący przed ciężarówką pan był przykryty śpiworem i smacznie spał. Obudziliśmy go, ale nie mówił po polsku - relacjonuje w rozmowie z Kontaktem24 .

Czekał kilkadziesiąt minut, bo służby miały być w drodze

Pan Remigiusz chwycił za telefon i zadzwonił na numer alarmowy 112. - Powiedziałem, że śmierdzi paliwem i że nie wiadomo, czy ten mężczyzna jest ranny, czy nie. Powiedziałem też, że w rowie leży ciężarówka - mówi kierowca. Od dyspozytorki miał usłyszeć, żeby czekał na przyjazd służb, bo te są już w drodze. Mijały jednak kolejne minuty, a na miejscu nie pojawiła się ani straż pożarna, ani policja. - Po 40 minutach zdecydowałem, że zadzwonię ponownie. Wtedy usłyszałem, że wypadek był wczoraj i temu panu nic nie jest. Czeka na przyjazd samochodu zastępczego. Dyspozytorka nie potrafiła mi powiedzieć, dlaczego na początku poleciła czekać, bo służby już jadą - denerwuje się pan Remigiusz. Z relacji mężczyzny wynika, że obok przejeżdżało wiele aut. Jednak żaden z kierowców nie zatrzymał się i nie zainteresował tym, co się dzieje. - Ciężarówka była niezabezpieczona. Wyglądało to naprawdę niebezpiecznie - podkreśla Reporter24. OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W INTERNECIE >>>

"Z nieustalonych przyczyn zjechał do rowu"

O leżącą w rowie ciężarówkę zapytaliśmy policję. Magdalena Ząbek z policji w Świdnicy potwierdza, że ciężarówka w rowie leży od poniedziałkowego poranka. - Mieliśmy zgłoszenie o zdarzeniu, do jakiego doszło na drodze krajowej 35. Kierowca pojazdu ciężarowego z nieustalonych przyczyn zjechał do rowu. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, ale nie miał obrażeń i nie wymagał hospitalizacji - przekazuje Ząbek. I dodaje, że jeszcze w poniedziałek tira próbowano wyciągnąć z rowu. Jednak to się nie udało, a kolejna próba ma być podjęta we wtorek.