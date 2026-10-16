Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Obiecywali szybki zysk na giełdzie. Zatrzymano 41-latka

|
W przygotowanej zasadzce zatrzymano 41-latka
41-letni oszust zatrzymany przez policję
Źródło wideo: KPP Milicz
Źródło zdj. gł.: KPP w Miliczu
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Policjanci z Milicza zatrzymali 41-letniego "odbieraka", który przyjechał po kilkadziesiąt tysięcy złotych od kobiety oszukanej na "inwestycje" giełdowe. Pokrzywdzona wcześniej przekazała oszustom ponad 100 tysięcy złotych. 

Do zatrzymania mężczyzny doszło we wtorek, 13 października w samym centrum miejscowości Bukowice, w powiecie milickim.

Wszystko zaczęło się we wrześniu. Jedna z mieszkanek gminy Krośnice poinformowała policję, że padła ofiarą oszustwa i straciła ponad 100 tysięcy złotych.

Jak ustaliła policja, kobieta znalazła w mediach społecznościowych reklamę firmy, która obiecywała szybkie i wysokie zyski z inwestycji giełdowych. Zainteresowana ofertą podała swój numer telefonu i adres. Wkrótce skontaktował się z nią mężczyzna podający się za analityka finansowego.

"W trakcie rozmowy mężczyzna poinformował kobietę o konieczności wpłaty pieniędzy, które będą służyły jako kapitał początkowy do późniejszych inwestycji giełdowych. W ten sposób pokrzywdzona uwierzyła w łatwy zysk i postanowiła zainwestować swoje pieniądze postępując zgodnie z następnymi wskazówkami, przekazywanymi jej telefonicznie przez rzekomego analityka finansowego" - informuje policja w Miliczu.

Straciła 100 tysięcy złotych

Kobieta dwukrotnie przekazała po kilkadziesiąt tysięcy złotych mężczyznom, którzy przyjechali do niej po gotówkę i mieli być kurierami firmy. Dodatkowo zaciągnęła kredyt i przelała kolejne kilkanaście tysięcy złotych na wskazane przez oszusta konto. Łącznie straciła ponad 100 tysięcy złotych.

Po zgłoszeniu sprawy policjanci rozpoczęli działania, które miały doprowadzić ich do osób zaangażowanych w oszustwo. W ten sposób we wtorek, 13 października w trakcie policyjnej zasadzki doszło do zatrzymania mężczyzny. 41-letni mieszkaniec okolic Oświęcimia przyjechał na umówione z pokrzywdzoną miejsce odebrać od niej paczkę, w której miało się znajdować następne kilkadziesiąt tysięcy złotych z przeznaczeniem na kolejne "inwestycje giełdowe".

Zatrzymano 41-latka
Zatrzymano 41-latka
Źródło zdjęcia: KPP w Miliczu

Miał oszukać kolejną osobę

W jego samochodzie policjanci znaleźli kopertę z zawartością kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jak ustalili śledczy, zabezpieczona gotówka pochodziła od innej oszukanej w ten sam sposób osoby, od której zatrzymany mężczyzna w tym samym dniu zdążył już odebrać pieniądze.

Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa, za co grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Miliczu zastosował wobec zatrzymanego 41-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
MiliczDolnośląskieoszustwa
Czytaj także:
imageTitle
Każdy Polak zna ją z tras narciarskich. Teraz chce pobiec w olimpijskim maratonie
Najnowsze
imageTitle
Idealny początek drugiego seta. Świątek coraz bliżej półfinału
RELACJA
Zatrzymania po oszustwie na Bemowie
Przekazała im dużą kwotę "na inwestycje". Chcieli więcej
WARSZAWA
Puck. Policjanci zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierujących. Wynik alkotestu szokuje
Pijani wpadli do rowów. Jeden miał "tylko" 1,7 promila, a drugi blisko cztery
Trójmiasto
Ataki seksualne w Parku Reagana. Policja opublikowała nagranie z wizerunkiem mężczyzny
"Wysoki głos i przeciąganie słów". Policjanci szukają tego mężczyzny
Trójmiasto
Replika pistoletu przejęta przez policjantów
Pistoletem na kulki groził parze. Szybko pożałował
WARSZAWA
Zatrzymali ich po pościgu
Służby obserwowały pociąg, nagle ktoś zaczął wyrzucać z niego paczki
Lublin
Plaża, Cypr
Wyok po tragedii na Cyprze. "Do końca życia będzie miał poczucie winy"
Świat
Kampus Cornell University
"57 mężczyzn na czacie czytało, co siódemka z Cornell robi koleżance"
Justyna Kazimierczak
Obornik wysypał się na jezdnię
Obornik wysypał się na jezdnię. Kilka godzin utrudnień
Poznań
imageTitle
Wielkie rzeczy. Rekord, później złoto Włocha
EUROSPORT
Policja wyjaśnia, co się stało
Rozbita szyba i pusta witryna. Policja ustala, co wydarzyło się u jubilera
Poznań
Auto stało na boisku tuż przed bramką
Auto zaparkowane na boisku, tuż przed bramką
Lublin
Boryspol nieopodal Kijowa. Dzieci przy wieżowcu, trafionym przez rosyjskiego drona (01.09.2026)
Dwuipółletnia dziewczynka uspokaja matkę. "Częściej to ja panikuję"
Tatiana Serwetnyk
Ukradł bus od kuriera
Kurier poszedł z paczką. Gdy wrócił, busa już nie było
Wrocław
GettyImages-2298080072
Skandal z udziałem polityków. Wszystko się nagrało
Świat
shutterstock_2217560137
Co dalej z Żabką? Właściciel stacji paliw ma przejąć sieć
BIZNES
shutterstock_2419118773
Nie tylko wiek. Te czynniki mogą prowadzić do hipogonadyzmu
Zdrowie
imageTitle
"Przepraszam, jestem bardzo zmęczona". Chwalińska niczego nie udawała
EUROSPORT
33 min
pc
Drony uderzyły w serwerownie, internet uwierzył w sukces. Co naprawdę stało się z botami?
Czas przyszły
Furia kierowcy na skrzyżowaniu
Furia kierowcy. Bił i kopał starszych ludzi. Nowe nagranie
WARSZAWA
Mark D. Levine
Obawy przed IPO Anthropic. Kontroler Nowego Jorku reaguje
BIZNES
Komar
Groźny wirus wędruje na północ Europy. W Belgii zmarły dwie osoby
METEO
imageTitle
Cios poniżej pasa w Lidze Mistrzów. "Paskudny faul"
EUROSPORT
imageTitle
Polska liga z gwiazdami. Mistrzowie Europy, wielkie transfery i walka o tron
EUROSPORT
Zadzwoniła, bo nie podano jej kieliszka alkoholu
Głowa wystawała jej z podłogi. Policjanci nie mogli uwierzyć, dlaczego ich wezwała
Białystok
Mobula tarapacana - gatunek ryby z rodziny mantowatych
Wody się ociepliły. Wędkarze mają eldorado
METEO
protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego - Bogdan Święczkowski
Prokuratura "zbiera dowody". Berek do Święczkowskiego: dlaczego się pan obawia?
Polska
Wenecja, karnawał, luty 2025
Opłata za wstęp do historycznego miasta rozszerzona na kolejne dni 
Świat
Pierwszy wspólny projekt to karabinek Venom Mk. I
Wyprodukują nawet kilka tysięcy karabinków rocznie
Białystok
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica