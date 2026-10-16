Wrocław Obiecywali szybki zysk na giełdzie. Zatrzymano 41-latka Oprac. Svitlana Kucherenko |

41-letni oszust zatrzymany przez policję Źródło wideo: KPP Milicz Źródło zdj. gł.: KPP w Miliczu

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Do zatrzymania mężczyzny doszło we wtorek, 13 października w samym centrum miejscowości Bukowice, w powiecie milickim.

Wszystko zaczęło się we wrześniu. Jedna z mieszkanek gminy Krośnice poinformowała policję, że padła ofiarą oszustwa i straciła ponad 100 tysięcy złotych.

Jak ustaliła policja, kobieta znalazła w mediach społecznościowych reklamę firmy, która obiecywała szybkie i wysokie zyski z inwestycji giełdowych. Zainteresowana ofertą podała swój numer telefonu i adres. Wkrótce skontaktował się z nią mężczyzna podający się za analityka finansowego.

"W trakcie rozmowy mężczyzna poinformował kobietę o konieczności wpłaty pieniędzy, które będą służyły jako kapitał początkowy do późniejszych inwestycji giełdowych. W ten sposób pokrzywdzona uwierzyła w łatwy zysk i postanowiła zainwestować swoje pieniądze postępując zgodnie z następnymi wskazówkami, przekazywanymi jej telefonicznie przez rzekomego analityka finansowego" - informuje policja w Miliczu.

Straciła 100 tysięcy złotych

Kobieta dwukrotnie przekazała po kilkadziesiąt tysięcy złotych mężczyznom, którzy przyjechali do niej po gotówkę i mieli być kurierami firmy. Dodatkowo zaciągnęła kredyt i przelała kolejne kilkanaście tysięcy złotych na wskazane przez oszusta konto. Łącznie straciła ponad 100 tysięcy złotych.

Po zgłoszeniu sprawy policjanci rozpoczęli działania, które miały doprowadzić ich do osób zaangażowanych w oszustwo. W ten sposób we wtorek, 13 października w trakcie policyjnej zasadzki doszło do zatrzymania mężczyzny. 41-letni mieszkaniec okolic Oświęcimia przyjechał na umówione z pokrzywdzoną miejsce odebrać od niej paczkę, w której miało się znajdować następne kilkadziesiąt tysięcy złotych z przeznaczeniem na kolejne "inwestycje giełdowe".

Zatrzymano 41-latka Źródło zdjęcia: KPP w Miliczu

Miał oszukać kolejną osobę

W jego samochodzie policjanci znaleźli kopertę z zawartością kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jak ustalili śledczy, zabezpieczona gotówka pochodziła od innej oszukanej w ten sam sposób osoby, od której zatrzymany mężczyzna w tym samym dniu zdążył już odebrać pieniądze.

Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa, za co grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Miliczu zastosował wobec zatrzymanego 41-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.