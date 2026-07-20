Trójmiasto Bójka z udziałem pracownika kolei na peronie. Do sieci trafiło nagranie Oprac. Michał Malinowski |

Agresywny pasażer i interwencja pracownika kolei na peronie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: focus_polska/Instagram

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Do zdarzenia doszło w sobotę, 18 lipca około godziny 17.30 na peronie dworca kolejowego w Wejherowie. Na nagraniu, które pojawiło się w mediach społecznościowych, widać, jak pracownik przewoźnika kolejowego (jest w uniformie) podchodzi i kilkukrotnie uderza mężczyznę, obezwładniając go.

Informację o zdarzeniu otrzymała wejherowska policja. Jak przekazał oficer prasowy policji w Wejherowie aspirant sztabowy Anetta Potrykus, funkcjonariusze dostali zgłoszenie dotyczące agresywnego i nietrzeźwego pasażera, który podróżował pociągiem dalekobieżnym. Mężczyzna miał zaatakować konduktora i próbować wybić szybę.

- Kiedy policjanci dotarli na dworzec, obsługi i pociągu już nie było, zastali samego pasażera. Funkcjonariusze skontaktowali się z obsługą pociągu. Z ich oświadczenia wynikało, że nie będą zgłaszać zawiadomienia - dodała.

Bójka na peronie w Wejherowie Źródło zdjęcia: focus_polska/Instagram

Asp. sztab. Anetta Potrykus potwierdziła tvn24.pl, że nagranie, które pojawiło się w mediach społecznościowych, dotyczy sytuacji, do której doszło na dworcu w Wejherowie.

Policjanci wylegitymowali mężczyznę. Chciał kontynuować podróż. On także nie chciał składać zawiadomienia.

Na nagraniu z sieci widoczny jest pociąg PKM (Pomorska Kolej Metropolitalna), ale ten przewoźnik zapewnił, że to nie był ich pracownik. Podobnie jak SKM i Polregio.

O sprawę zapytaliśmy Intercity. Czekamy na odpowiedź.