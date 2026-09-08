Senior został obezwładniony paralizatorem i okradziony we własnym domu
Do zdarzenia doszło na początku sierpnia bieżącego roku. Wczesnym rankiem do mieszkania seniora zapukał nieznany mu mężczyzna. Po otwarciu drzwi napastnik poraził 70-latka paralizatorem, skrępował mu ręce i żądał pieniędzy. Przerażony słupszczanin nie miał przy sobie większej gotówki, dlatego napastnik ukradł stary telefon, 200 złotych, po czym uciekł, pozostawiając skrępowanego seniora.
Rozbój w Słupsku. Senior porażony paralizatorem
Sprawą zajęli się policjanci wydziału kryminalnego, którzy przeanalizowali zapisy kamer monitoringu, ustalili świadków i zabezpieczali dowody, mogące zidentyfikować sprawcę zdarzenia. Na początku września funkcjonariusze zatrzymali 46-letniego mieszkańca powiatu słupskiego. Podczas przeszukania zabezpieczono przedmioty, które mężczyzna prawdopodobnie wykorzystał podczas rozboju, w tym paralizator.
- Materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie napastnikowi zarzutów rozboju, a sąd zastosował wobec niego dwumiesięczny areszt. Za to przestępstwo mężczyźnie grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności - informuje podinsp. Magdalena Ciska, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.