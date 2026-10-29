Uciekał przed policją. Jechał bez tablicy rejestracyjnej, za to z narkotykami
Do zdarzenia doszło we wtorek 28 października w Rumi. Chwilę przed godziną 19 funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie zauważyli jadącego motocyklistę, którego pojazd nie miał tablicy rejestracyjnej. Chcąc zatrzymać go do kontroli drogowej włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, ale mężczyzna nie zareagował na polecenia i zaczął uciekać.
Uciekał, bo miał narkotyki
Pościg za nim nie trwał długo. W pewnym momencie mężczyzna zatrzymał motocykl i próbował uciekać pieszo. Policjanci szybko go dogonili i zatrzymali. Podczas dalszych czynności okazało się, że 58-latek nie posiadał uprawnień do kierowania motocyklem. Funkcjonariusze znaleźli też substancje, które przypominały narkotyki. Po identyfikacji okazało się, że mężczyzna wiózł ponad 60 gramów amfetaminy oraz blisko 15 gramów mefedronu.
Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był trzeźwy. Pobrano od niego krew do badań, aby ustalić, czy znajdował się pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych podczas kierowania pojazdem.
Mężczyzna został zatrzymany, a policjanci przedstawili mu zarzuty dotyczące niezatrzymania się do kontroli drogowej pomimo wydawanych poleceń oraz posiadania narkotyków.
- Ponadto odpowie także za wykroczenia jazdy bez uprawnień i bez tablicy rejestracyjnej. Niewykluczone, że zostaną one rozszerzone o kierowanie pod wpływem narkotyków, jeśli badanie krwi da taki rezultat - aspirant sztabowy Anetta Potrykus, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej i ucieczkę przed policją grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności, z kolei za posiadanie narkotyków - do trzech lat więzienia.