Trójmiasto Zderzenie trzech samochodów w Redzie. Dziecko trafiło do szpitala Damian Nowicki |

Groźne zderzenie trzech samochodów. Dziecko trafiło do szpitala Źródło wideo: Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek 23 listopada na ulicy Puckiej w Redzie (województwo pomorskie). Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, którzy interweniowali na miejscu, przeprowadzili oględziny.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący jednym z samochodów najprawdopodobniej zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdy w tym samym czasie z naprzeciwka nadjeżdżały dwa pojazdy. Kierowca podjął próbę uniknięcia zderzenia, ale nie udało mu się całkowicie zapobiec kolizji i doszło do uderzenia w bok jego pojazdu.

Groźne zderzenie trzech samochodów w Redzie. Dziecko trafiło do szpitala Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

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Dziecko przetransportowano do szpitala

Gwałtowny manewr wywołał reakcję łańcuchową, która spowodowała znacznie poważniejsze zderzenie kolejnych pojazdów. Samochód jadący tuż za kierującym nie zdołał uniknąć kontaktu z autem znajdującym się na jego pasie ruchu, w wyniku czego doszło do czołowego zderzenia.

Wśród uczestników wypadków znajdowało się dziecko, które zostało przetransportowane do szpitala w celu przeprowadzenia badań i oceny stanu zdrowia.

- Policjanci prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. W szczególności ustalają, dlaczego kierujący znalazł się na przeciwległym pasie ruchu - podała aspirant sztabowa Anetta Potrykus, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. - Na ten moment nie przekazano szczegółowych informacji dotyczących obrażeń ani wyników badań dziecka - dodała.