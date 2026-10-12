Trójmiasto Dziewięciu Białorusinów musiało opuścić Polskę Oprac. Natalia Grzybowska |

Zlikwidowana fabryka nielegalnych wyrobów tytoniowych w powiecie kozienickim Źródło wideo: Krajowa Administracja Skarbowa Źródło zdj. gł.: MOSG

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Dziewięciu obywateli Białorusi zatrzymali funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Cudzoziemcy pracowali w nielegalnej fabryce wyrobów tytoniowych, działającej na terenie jednej z hal magazynowych. Obsługiwali linie produkcyjne. Papierosy bez polskich znaków akcyzowych trafiały na czarny rynek.

Śledztwo w tej sprawie prowadzono pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Mężczyznom postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Odwiezieni na granicę

- Wobec wszystkich wydano decyzje zobowiązujące do powrotu i orzeczono siedmioletni zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski oraz pozostałych państw obszaru Schengen - przekazał Tadeusz Gruchalla-Węsierski z zespołu prasowego Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Strażnicy graniczni doprowadzili ich do przejścia granicznego z Białorusią.

Pracowali przy nielegalnej produkcji papierosów. Musieli opuścić Polskę Źródło zdjęcia: MOSG

Cudzoziemcy pracowali w nielegalnej fabryce Źródło zdjęcia: MOSG

184 decyzje w tym roku

Strażnicy z MOSG przekazali, że od początku roku wydano 184 decyzje o zobowiązaniu cudzoziemców do przymusowego powrotu z powodu stwarzanego przez nich zagrożenia dla dóbr prawnie chronionych. W 124 przypadkach decyzje zostały już wykonane. W pozostałych sprawach procedura wciąż trwa.