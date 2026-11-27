Atrapy narkotyków i specjalne walizki. Policja będzie edukować rodziców
Pomorscy policjanci otrzymali 14 nowych walizek edukacyjnych, które mają pomóc w prowadzeniu działań profilaktycznych dotyczących uzależnień. Zestawy zawierają atrapy substancji psychoaktywnych oraz przykładowe przedmioty i akcesoria wykorzystywane do ich zażywania, porcjowania i przechowywania. Dzięki zakupowi kolejnych zestawów tego rodzaju materiały są już dostępne we wszystkich komendach miejskich i powiatowych policji na Pomorzu. Ich łączna wartość to około 36 tysięcy złotych.
Inicjatywa wyposażenia pomorskich policjantów w walizki edukacyjne powstała w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Funkcjonariusze podjęli współpracę z Justyną Rozbicką-Stanisławską, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku, aby pozyskać materiały przydatne w działaniach profilaktycznych.
Pierwsze cztery walizki udało się zdobyć we wrześniu 2025 roku dzięki wsparciu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Trafiły do jednostek policji w Bytowie, Chojnicach, Pruszczu Gdańskim i Wejherowie.
Na początku 2026 roku funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku zaprezentowali możliwości wykorzystania walizki podczas posiedzenia Zespołu do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Dzięki temu udało się pozyskać środki z Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na zakup kolejnych zestawów.
Zwykłe przedmioty, nieoczywiste przeznaczenie
Walizki są wykorzystywane podczas spotkań policjantów z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami. Funkcjonariusze pojawiają się z nimi między innymi przed lub po zebraniach z rodzicami. Pokazują dorosłym, z jakimi przedmiotami mogą zetknąć się młodzi ludzie i na jakie sygnały warto zwracać uwagę.
- Edukujemy ich, w czym młodzi ludzie przynoszą środki odurzające. Jeżeli mamy te rzeczy w widocznych miejscach, warto się tym zainteresować. Z pozoru zwykła zapalniczka może skrywać środki odurzające bądź służyć do ich zażywania - wyjaśnił komisarz Rafał Wohlfeil z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
Policjant zwrócił również uwagę, że niektóre przedmioty mogą mieć inne zastosowanie, niż sugeruje ich wygląd.
- Przedmiot, który wygląda jak telefon czy kalkulator, może być w rzeczywistości wagą, która służy do odważania środków zabronionych - powiedział.
Policjanci podkreślają jednak, że działania profilaktyczne nie ograniczają się do pokazywania przedmiotów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Ważna jest również rozmowa z dziećmi, zainteresowanie ich codziennym życiem oraz zwracanie uwagi na zmiany w zachowaniu.
W ocenie funkcjonariuszy wiedza dorosłych może pomóc we wcześniejszym zauważeniu problemu i udzieleniu młodemu człowiekowi odpowiedniego wsparcia.