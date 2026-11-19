Gigantyczna operacja "INFERNO". Policja zabezpieczyła miliony plików i zatrzymała 123 osoby
Na początku listopada funkcjonariusze CBZC przeprowadzili operację wymierzoną przeciwko osobom produkującym, posiadającym i rozpowszechniającym materiały związane z seksualnym wykorzystywaniem osób małoletnich.
W ramach akcji pod kryptonimem "INFERNO" przeprowadzono niemal 170 przeszukań na terenie całego kraju i zatrzymano 123 osoby. Sąd wydał decyzję o tymczasowym aresztowaniu wobec 31 osób. W trakcie operacji zabezpieczono ponad tysiąc urządzeń sprzętu teleinformatycznego i nośników danych, na których po wstępnej analizie znaleziono przeszło 2,8 milionów plików z materiałami przedstawiającymi seksualne wykorzystanie małoletnich.
1100 przeszukań, 747 zarzutów wobec 282 podejrzanych i niemal 6 milionów plików z nielegalnymi treściami
Osoby zatrzymane w listopadowej akcji to mężczyźni – obywatele Polski oraz dwaj obcokrajowcy (obywatel Ukrainy i Białorusi) w wieku od 18 do 73 lat. Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. posiadania, prezentowania, udostępniania i rozpowszechniania treści pornograficznych. W tym 60 osób usłyszało także zarzut produkowania takich treści. Wśród nich były osoby, które wytwarzały materiały przy pomocy sztucznej inteligencji – materiały typu deepfake o charakterze seksualnym. Policjanci zatrzymali między innymi:
- lekarza anestezjologa, u którego ujawniono i zabezpieczono 75 tysięcy plików z materiałami przedstawiającymi seksualne wykorzystanie małoletnich,
- mężczyznę, który posiadał ponad 9 tysięcy plików zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletnich, w tym ponad 170-stronicowy plik PDF, będący poradnikiem opisującym metody i sposoby uwodzenia dzieci, w celu wykorzystania ich seksualnie,
- mężczyznę, który na terenie szatni basenów publicznych robił zdjęcia i nagrywał materiały wideo, przedstawiające jego osobę i dzieci nago,
- mężczyzn, którzy przy użyciu AI modyfikowali fotografie uzyskując w ten sposób nagie wizerunki widocznych na zdjęciach osób.
W ramach wszystkich dotychczas przeprowadzonych 9 operacji przeprowadzono ponad 1,1 tysięcy przeszukań, przedstawiono zarzuty 747 osobom, a wobec 282 podejrzanych sąd zastosował tymczasowy areszt. CBZC zabezpieczyło niemal 6 milionów plików z nielegalnymi treściami.
INFERNO uderza w przestępczość o charakterze pedofilskim
W wyniku listopadowych działań zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 33 i 49 lat. Zatrzymani zostali doprowadzeni do właściwych prokuratur rejonowych, gdzie przeprowadzono z ich udziałem czynności procesowe. Postępowania prowadzą prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz oraz Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim.
- Wobec jednego z podejrzanych prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił wniosek i zastosował wobec mężczyzny tymczasowe aresztowanie na okres jednego miesiąca. Wobec drugiego podejrzanego prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju - podał prokurator Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.
Prokuratorzy przedstawili mężczyznom zarzuty dotyczące posiadania i przechowywania w celu rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Śledztwa pozostają w toku. Grozi im kara pozbawienia wolności od 2 do nawet 15 lat.