Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Malbork

Zderzenie trzech aut na skrzyżowaniu. Dwie osoby w szpitalu

|
Dwie osoby ranne w zderzeniu aut na drodze krajowej nr 22
Wypadek na DK22
Źródło wideo: KPP Malbork
Źródło zdj. gł.: KPP Malbork
Trzy samochody zderzyły się na drodze krajowej nr 22 w rejonie Malborka. Dwie osoby trafiły do szpitala. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą do miejscowości Stogi koło Malborka.

Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku na drodze krajowej nr 22 w rejonie Malborka.

- Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Malborku około godziny 10:30. Policjanci wstępnie ustalili, że 56-letnia kobieta kierująca Nissanem jechała od strony Stogów w kierunku Tczewa i nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu. Wjechała na skrzyżowanie i zderzyła się z Hyundaiem, którym kierował 34-letni mężczyzna - poinformowała nas Martyna Orzeł z Komendy Powiatowej Policji w Malborku.

Do poważnego wypadku doszło na drodze krajowej nr 22 w rejonie Malborka
Do poważnego wypadku doszło na drodze krajowej nr 22 w rejonie Malborka
Źródło zdjęcia: KPP Malbork
Dwie osoby ranne w zderzeniu aut na drodze krajowej nr 22
Dwie osoby ranne w zderzeniu aut na drodze krajowej nr 22
Źródło zdjęcia: KPP Malbork

Auto odbiło się i uderzyło w ciężarówkę

Siła zderzenia sprawiła, że Hyundai wpadł na przeciwległy pas wprost pod nadjeżdżającą ciężarówkę MAN. Pojazdem ciężarowym kierował 66-letni mężczyzna. Na miejsce wypadku dojechali strażacy, policjanci i ratownicy medyczni.

Wypadek na DK22, dwie osoby w szpitalu
Wypadek na DK22, dwie osoby w szpitalu
Źródło zdjęcia: KPP Malbork

- Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości uczestników wypadku. Badania nie wykazały obecności alkoholu u żadnego z kierujących - powiedziała Martyna Orzeł z KPP w Malborku.

Ratownicy podjęli decyzję o przewiezieniu do szpitala dwóch osób - 56-letniej kobiety oraz 34-letniego kierowcy Hyundaia. Dokładne przyczyny i okoliczności wypadku ustalą funkcjonariusze wydziału dochodzeniowo-śledczego.

Dwie osoby ranne w wypadku na drodze krajowej nr 22 w rejonie Malborka
Dwie osoby ranne w wypadku na drodze krajowej nr 22 w rejonie Malborka
Źródło zdjęcia: KPP Malbork

Apel policji przed wakacjami

Policjanci przypominają, że wraz z początkiem wakacji ruch na drogach znacząco rośnie. Apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych.

Funkcjonariusze zwracają uwagę na konieczność przestrzegania przepisów, dostosowania prędkości do warunków oraz sprawdzenia stanu technicznego pojazdu przed wyjazdem.

W minionym roku w Polsce w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) doszło do 4343 wypadków drogowych.  

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 9 min
Edyta Krześniak - Bez polityki Piotra Jaconia
"Zdjęć było tysiące. Nie da się tego odzobaczyć". Mroczna prawda o guru polskiej psychologii
Piotr Jacoń
Giorgia Meloni i Donald Trump (13.10.2025)
"Teraz w końcu rozumiesz, jakim człowiekiem jest Trump"
Monika Winiarska
Pauline Ferrand-Prevot wygrała Tour de France Femmes
Schudła, by wygrać, posypały się gromy. A gdyby była mężczyzną?
Mariusz Czykier
Udostępnij:
Tagi:
MalborkWypadekPolicja
Rafał Molenda
Rafał Molenda
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Rafał Trzaskowski uzyskał wotum zaufania
Radni chcą wyjaśnień prezydenta w sprawie Szpitala Południowego
WARSZAWA
Upał, mapy
Gorąco jak w piecu. Ta prognoza IMGW rozgrzewa do czerwoności
METEO
imageTitle
Wzruszający obrazek po meczu. "To cud, że jeszcze żyje"
EUROSPORT
Chodził po mieście z nożem w ręku (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował kobietę nożem, odpowie za usiłowanie zabójstwa
Rzeszów
ambulans karetka wlochy shutterstock_1891235350
Śmiertelny wypadek, a po nim śmiech. Nagranie wywołało oburzenie
Świat
Pilne
Ukraińska premier na czele delegacji
Polska
Auto przewróciło się na bok
Wjeżdża w auto, przewraca się na bok, uderza w bariery. Nagranie
WARSZAWA
Tesla
Tesla wjechała w dom. "Specjalne śledztwo"
BIZNES
Malwina Żuchniewicz
Malwina Żuchniewicz świętuje doktorat. "Wiele poświęceń"
Ciekawostki
imageTitle
Irańczycy zachwyceni przyjęciem. "Kochamy Meksykanów"
EUROSPORT
Zderzyły się dwa crossowe motocykle, nie żyje 18-latek
Zderzenie motocyklistów, nie żyje 18-latek. "Nie mieli na głowach kasków"
WARSZAWA
tankowanie benzyna stacja paliwo
Ceny paliw w środę. Nowe obwieszczenie
BIZNES
Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych
Finał konkursu "Zbiorowy Portret Stulecia". Oto zwycięzcy
Polska
imageTitle
Pięciu na jednego. To zdjęcie przejdzie do historii
EUROSPORT
Pierwszy komentarz Piotra Pytla po wyjściu na wolność
"Wychowawczyni podała mi krzesło, bo bym się przewrócił". Pytel na wolności
Polska
Media, dziennikarze, prasa lokalna, mikrofon
Gazeta opublikowała teksty o inwestycji. Biznesmen chce pół miliona euro od wydawcy
Kraków
Włodzimierz Czarzasty
Nowy zakaz w Sejmie. "Jeżeli ktoś chce szaleć, to zapraszam do cyrku"
Polska
"Pomyśleć, że ten człowiek był odznaczony". Jaką flagę podpisał Zełenski
"Pomyśleć, że był odznaczony". Zełenski i flaga, która zastanawia
Michał Istel
Planetarium Śląskie
Jeden z największych polskich parków będzie pod specjalną ochroną
Katowice
chiny
Paliwowa tarcza Chin. Jak Pekin chronił globalne rynki?
BIZNES
imageTitle
Hit o awans. Program wtorkowych meczów na mundialu
EUROSPORT
1 godz 25 min
WANDA RUTKIEWICZ (dokument)
Jako pierwsza kobieta stanęła na K2. Jej zaginięcie wciąż jest zagadką
imageTitle
Stracili cierpliwość do Ronaldo? Portugalczycy na "nie"
EUROSPORT
Maryla Rodowicz
Wpadka na wizji. Maryla Rodowicz przeprasza
Polska
imageTitle
Chwalińska w świetnym nastroju. Operacja Wimbledon rozpoczęta
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski, Karol Nawrocki
Zgłosił się kraj, który chce mediować między Polską a Ukrainą
Świat
Andrzej Duda
Płatności mimo blokady. Prokuratura sprawdza ZEN
Piotr Szostak
Warszawa, 24.02.2024. Demonstracja przed Ambasadą Federacji Rosyjskiej w Warszawie
"To godzina próby dla Polaków i Ukraińców"
Polska
Google
Google traci ludzi od AI. Akcje Alphabetu mocno w dół
BIZNES
Piotr Pytel
Piotr Pytel opuścił zakład karny. "To była dobra decyzja"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica