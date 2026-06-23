Malbork Zderzenie trzech aut na skrzyżowaniu. Dwie osoby w szpitalu Oprac. Rafał Molenda |

Wypadek na DK22 Źródło wideo: KPP Malbork Źródło zdj. gł.: KPP Malbork

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku na drodze krajowej nr 22 w rejonie Malborka.

- Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Malborku około godziny 10:30. Policjanci wstępnie ustalili, że 56-letnia kobieta kierująca Nissanem jechała od strony Stogów w kierunku Tczewa i nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu. Wjechała na skrzyżowanie i zderzyła się z Hyundaiem, którym kierował 34-letni mężczyzna - poinformowała nas Martyna Orzeł z Komendy Powiatowej Policji w Malborku.

Do poważnego wypadku doszło na drodze krajowej nr 22 w rejonie Malborka Źródło zdjęcia: KPP Malbork

Dwie osoby ranne w zderzeniu aut na drodze krajowej nr 22 Źródło zdjęcia: KPP Malbork

Auto odbiło się i uderzyło w ciężarówkę

Siła zderzenia sprawiła, że Hyundai wpadł na przeciwległy pas wprost pod nadjeżdżającą ciężarówkę MAN. Pojazdem ciężarowym kierował 66-letni mężczyzna. Na miejsce wypadku dojechali strażacy, policjanci i ratownicy medyczni.

Wypadek na DK22, dwie osoby w szpitalu Źródło zdjęcia: KPP Malbork

- Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości uczestników wypadku. Badania nie wykazały obecności alkoholu u żadnego z kierujących - powiedziała Martyna Orzeł z KPP w Malborku.

Ratownicy podjęli decyzję o przewiezieniu do szpitala dwóch osób - 56-letniej kobiety oraz 34-letniego kierowcy Hyundaia. Dokładne przyczyny i okoliczności wypadku ustalą funkcjonariusze wydziału dochodzeniowo-śledczego.

Dwie osoby ranne w wypadku na drodze krajowej nr 22 w rejonie Malborka Źródło zdjęcia: KPP Malbork

Apel policji przed wakacjami

Policjanci przypominają, że wraz z początkiem wakacji ruch na drogach znacząco rośnie. Apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych.

Funkcjonariusze zwracają uwagę na konieczność przestrzegania przepisów, dostosowania prędkości do warunków oraz sprawdzenia stanu technicznego pojazdu przed wyjazdem.

W minionym roku w Polsce w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) doszło do 4343 wypadków drogowych.