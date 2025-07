Kijem bił w parku mewę, sprawą zajmuje się policja

Do zdarzenia doszło w powiecie kartuskim Źródło: Google Earth

Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24 w sobotę. Internauta, który skontaktował się z naszą redakcją przekazał, że około godziny 22 w czwartek usłyszał wrzaski dobiegające z okolicy parku przy ulicy Parkowej w Kartuzach. Po wyjrzeniu przez okno miał zobaczyć starszego mężczyznę, który przedmiotem przypominającym kij od szczotki bił mewę.

Mężczyzna miał zachowywać się bardzo brutalnie, uderzając ptaka i łamiąc mu skrzydła. Przestać miał dopiero w momencie, kiedy zorientował się, że jest obserwowany przez inne osoby, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia.

Szuka go policja

Aleksandra Philipp, pełniąca obowiązki oficera prasowa policji w Kartuzach potwierdziła, że policja zajmuje się sprawą.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie na temat mężczyzny, który miał znęcać się nad ptakiem. Po przyjeździe na miejsce, policjanci zastali tam już wyłącznie świadków zdarzenia. Zebrali zeznania i zabezpieczyli miejski monitoring. W tej chwili w sprawie prowadzone są czynności mające na celu ustalić tożsamość mężczyzny - przekazała.

- Podczas naszej interwencji ptak żył. Został przekazany pod opiekę pani, która była świadkiem zdarzenia i zobowiązała się do przetransportowania go do weterynarza. Jaki jest aktualny stan mewy, tego nie wiem. Cały czas prowadzimy w tej sprawie czynności - dodała Philipp.