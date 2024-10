Rano był pasowany na ucznia, w nocy zginął w karambolu

- Wiemy, że dwoje z tych dzieci, dwóch chłopców lat 7 i 10 to mieszkańcy mojej gminy i uczniowie szkoły w Straszynie -powiedziała Weronika Chmielowiec, wójt gminy Pruszcz Gdański.

Chłopcy zginęli w wypadku we wsi Borkowo obok Straszyna. O godzinie 23.15 na remontowanym odcinku drogi S7. Zderzyło się tam 21 pojazdów, kilka z nich zapaliło się. Wypadek odebrał życie także dwóm dorosłym. Rannych było 15 osób.

Nauczyciele i dyrekcja szkoły przygotowują się na trudny poniedziałek

- Wszyscy są w szoku i przygotowujemy się do tego - dyrekcja, nauczyciele - jak będzie wyglądał poniedziałek. Dwóch uczniów z tej wiejskiej szkoły już do niej nie wróci i myślę, że musimy się skupić nad tym, jak przygotować dzieci do tego, że po prostu ich koledzy już nigdy nie zasiądą w ławkach szkolnych - mówi Chmielowiec.