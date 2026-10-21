Rowerzyści potrąceni przez samochód. "W trakcie manewru"
Do wypadku w miejscowości Gogolewko w powiecie słupskim doszło w środę przed godziną 17. Kierujący samochodem dostawczym 20-latek potrącił tam dwoje rowerzystów.
Lądował śmigłowiec LPR
Jak poinformował TVN24 mł. asp. Amadeusz Galus ze słupskiej policji, według wstępnych ustaleń do wypadku doszło w trakcie wyprzedzania rowerzystów przez 20-latka. - W trakcie wykonywania tego manewru doszło do potrącenia 43-letniej kobiety oraz 38-letniego mężczyzny - powiedział policjant.
Nieprzytomny mężczyzna został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Jak przekazał Galus, kierujący dostawczym Mercedesem był trzeźwy. Badanie alkomatem wykazało jednak, że rowerzystka miała w organizmie pół promila alkoholu.
Źródło: tvn24.pl