Trójmiasto Rowerzyści potrąceni przez samochód. "W trakcie manewru" Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Rocznie na polskich drogach dochodzi do ponad 20 tysięcy wypadków. O przyczyny tych zdarzeń zapytaliśmy ekspertów Źródło wideo: Fakty po południu Źródło zdj. gł.: TVN24

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Do wypadku w miejscowości Gogolewko w powiecie słupskim doszło w środę przed godziną 17. Kierujący samochodem dostawczym 20-latek potrącił tam dwoje rowerzystów.

Lądował śmigłowiec LPR

Jak poinformował TVN24 mł. asp. Amadeusz Galus ze słupskiej policji, według wstępnych ustaleń do wypadku doszło w trakcie wyprzedzania rowerzystów przez 20-latka. - W trakcie wykonywania tego manewru doszło do potrącenia 43-letniej kobiety oraz 38-letniego mężczyzny - powiedział policjant.

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Nieprzytomny mężczyzna został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak przekazał Galus, kierujący dostawczym Mercedesem był trzeźwy. Badanie alkomatem wykazało jednak, że rowerzystka miała w organizmie pół promila alkoholu.