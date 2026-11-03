Trójmiasto Ponad 30 kilogramów narkotyków w dwóch mieszkaniach Damian Nowicki |

W mieszkaniach mieli ponad 30 kilogramów różnego rodzaju narkotyków Źródło wideo: Komenda Miejska Policji w Gdańsku Źródło zdj. gł.: Komenda Miejska Policji w Gdańsku

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Do zdarzenia doszło w piątek 30 października. Kryminalni z gdańskiej komendy miejskiej policji zdobyli informacje o dwóch mieszkańcach, którzy mieli trudnić się handlem zakazanymi substancjami. Jeden z nich dodatkowo był poszukiwany w celu odbycia kary.

W mieszkaniu jednego z nich policjanci znaleźli kilkadziesiąt gramów marihuany, kokainy oraz klefedronu. Drugi miał znacznie więcej narkotyków, między innymi tabletki ecstasy, amfetaminę, metaamfetaminę, marihuanę oraz kanister z płynną amfetaminą.

W mieszkaniach mieli ponad 30 kilogramów narkotyków Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Ponad 30 kilogramów narkotyków

- W obu mieszkaniach było w sumie ponad 30 kilogramów różnych narkotyków - mówi aspirant sztabowy Mariusz Chrzanowski, oficer prasowy policji w Gdańsku.

Były to między innymi tabletki ecstasy, amfetamina, metaamfetamina i marihuana Źródło zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Mężczyźni, w wieku 44 i 43 lat, zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Gdańsk- Śródmieście. Usłyszeli zarzuty udziału w obrocie znaczną ilością narkotyków i tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Grozi im do 12 lat więzienia.

Poszukiwany 44-latek zaczął już też odbywać karę ze wcześniejsze przestępstwo. Za jazdę po narkotykach i niezatrzymanie się do kontroli drogowej został skazany na rok i 10 miesięcy więzienia.