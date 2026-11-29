Trójmiasto Atak w gdańskim hotelu. Ranny mężczyzna trafił do szpitala Natalia Grzybowska |

Do zdarzenia doszło w Gdańsku Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W sobotę, około godziny 18.30 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku otrzymał zgłoszenie o ataku na mężczyznę w hotelu w Śródmieściu. Jak przekazała nam młodsza aspirant Aleksandra Kluge z gdańskiej policji, pokrzywdzony został zaatakowany ostrym narzędziem.

Na miejsce skierowano funkcjonariuszy. - Ranny mężczyzna był przytomny, a jego stan nie zagrażał życiu. Został przewieziony do szpitala - wyjaśniła policjantka.

Policjanci przeprowadzili na miejscu niezbędne czynności i zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu.

Śledczy wyjaśniają przebieg zdarzenia

W sprawie zatrzymano pięć osób - trzech mężczyzn i dwie kobiety. Jak przekazała policja, obecnie prowadzone są z nimi czynności, które mają pomóc ustalić szczegółowe okoliczności zdarzenia. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów.