Atak w gdańskim hotelu. Ranny mężczyzna trafił do szpitala
W sobotę, około godziny 18.30 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku otrzymał zgłoszenie o ataku na mężczyznę w hotelu w Śródmieściu. Jak przekazała nam młodsza aspirant Aleksandra Kluge z gdańskiej policji, pokrzywdzony został zaatakowany ostrym narzędziem.
Na miejsce skierowano funkcjonariuszy. - Ranny mężczyzna był przytomny, a jego stan nie zagrażał życiu. Został przewieziony do szpitala - wyjaśniła policjantka.
Policjanci przeprowadzili na miejscu niezbędne czynności i zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu.
Śledczy wyjaśniają przebieg zdarzenia
W sprawie zatrzymano pięć osób - trzech mężczyzn i dwie kobiety. Jak przekazała policja, obecnie prowadzone są z nimi czynności, które mają pomóc ustalić szczegółowe okoliczności zdarzenia. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów.