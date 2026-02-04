Kolejna awaria w Gdańsku. Kilkadziesiąt mieszkań bez wody

Do awarii doszło w środę nad ranem. Jak przekazał nam Michał Gad, rzecznik prasowy Gdańskich Wodociągów, uszkodzona została rura o średnicy 100 mm na wysokości bloku przy ulicy Toruńskiej 6 w Gdańsku.
Kiedy usuną awarię?
Rzecznik dodał, że mieszkańcy bloków numer 4, 6 i 8 mogą nie mieć wody.
- Zapewniamy zastępczy punkt poboru wody - dodał Michał Gad.
Beczkowóz stoi przy Toruńskiej 4.
Gdańskie Wodociągi informują, że około godziny 14 powinny zakończyć się prace naprawcze.
Opracowała Marta Korejwo-Danowska
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24