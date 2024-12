54. rocznica Grudnia '70. "Wierzę, że wszyscy, ponad podziałami, czcimy ofiary"

- My złożyliśmy wieńce o godzinie 9. Wiemy, że przez cały dzień będą składane wieńce pod tym pomnikiem. Moje serce, rozum, emocje są z Lechem Wałęsą. To, że każdy z nas ma prawo do prywatnego uczczenia, nie znaczy, że nie jesteśmy razem. Wierzę, że wszyscy czcimy ponad podziałami ofiary Grudnia 1970 i naszym wspólnym działaniem jest to, żeby pamięć o ofiarach, pamięć o rewolcie, pamięć o tych, dzięki którym możliwy był grudzień '80 i Polska po '89, żeby była naszą wspólną odpowiedzialnością, żeby te rocznice nie były używane przeciwko, ale były używane jako budowa do wspólnego fundamentu - mówiła TVN24 ministra Wróblewska.