Pożar ciężarówki, autostrada A1 zablokowana
Do zdarzenia doszło w poniedziałek 2 listopada koło godziny 15 na autostradzie A1. Na wysokości miejscowości Bielawki (powiat tczewski) w płomieniach stanęła naczepa samochodu ciężarowego z butlami z gazem propan-butan.
Przemysław Plata, dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku poinformował, że obecnie jezdnia jest zablokowana w kierunku Gdańska, a służby zalecają objazd przez węzeł Kopytkowo - droga wojewódzka numer 231 - droga krajowa numer 91 - węzeł Pelplin. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do około godziny 18.
Nie ma poszkodowanych
– W chwili przybycia służb naczepa była w całości objęta ogniem. Pojazd znajdował się na pasie awaryjnym. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany – poinformował młodszy aspirant Dawid Westrych, rzecznik prasowy pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
W działaniach bierze udział siedem zastępów straży pożarnej.