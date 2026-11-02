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Pożar ciężarówki, autostrada A1 zablokowana

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Zablokowana A1 w Bielawkach w kierunku Gdańska po pożarze ciężarówki
Tunele zamknięte po pożarze ciężarówki (wideo ilustracyjne, archiwalne)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
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Zapaliła się naczepa ciężarówki wiozącej butle z gazem propan-butan. Autostrada A1 w rejonie miejscowości Bielawki na Pomorzu jest zablokowana.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 2 listopada koło godziny 15 na autostradzie A1. Na wysokości miejscowości Bielawki (powiat tczewski) w płomieniach stanęła naczepa samochodu ciężarowego z butlami z gazem propan-butan.

Zablokowana A1 w Bielawkach w kierunku Gdańska po pożarze ciężarówki
Zablokowana A1 w Bielawkach w kierunku Gdańska po pożarze ciężarówki
Źródło zdjęcia: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Przemysław Plata, dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku poinformował, że obecnie jezdnia jest zablokowana w kierunku Gdańska, a służby zalecają objazd przez węzeł Kopytkowo - droga wojewódzka numer 231 - droga krajowa numer 91 - węzeł Pelplin. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do około godziny 18.

Nie ma poszkodowanych

– W chwili przybycia służb naczepa była w całości objęta ogniem. Pojazd znajdował się na pasie awaryjnym. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany – poinformował młodszy aspirant Dawid Westrych, rzecznik prasowy pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Zablokowana A1 w Bielawkach w kierunku Gdańska po pożarze ciężarówki
Zablokowana A1 w Bielawkach w kierunku Gdańska po pożarze ciężarówki
Źródło zdjęcia: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

W działaniach bierze udział siedem zastępów straży pożarnej.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Autostrada A1WypadekPolicja
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