Trójmiasto Pożar ciężarówki, autostrada A1 zablokowana Damian Nowicki |

Tunele zamknięte po pożarze ciężarówki (wideo ilustracyjne, archiwalne) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek 2 listopada koło godziny 15 na autostradzie A1. Na wysokości miejscowości Bielawki (powiat tczewski) w płomieniach stanęła naczepa samochodu ciężarowego z butlami z gazem propan-butan.

Zablokowana A1 w Bielawkach w kierunku Gdańska po pożarze ciężarówki Źródło zdjęcia: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Przemysław Plata, dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku poinformował, że obecnie jezdnia jest zablokowana w kierunku Gdańska, a służby zalecają objazd przez węzeł Kopytkowo - droga wojewódzka numer 231 - droga krajowa numer 91 - węzeł Pelplin. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do około godziny 18.

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Nie ma poszkodowanych

– W chwili przybycia służb naczepa była w całości objęta ogniem. Pojazd znajdował się na pasie awaryjnym. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany – poinformował młodszy aspirant Dawid Westrych, rzecznik prasowy pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Zablokowana A1 w Bielawkach w kierunku Gdańska po pożarze ciężarówki Źródło zdjęcia: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

W działaniach bierze udział siedem zastępów straży pożarnej.