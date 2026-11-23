Pożar w Porcie Gdańsk i alert RCB. "Jeżeli możesz zostań w domu"
Jak przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, pali się złom na terenie Portu Gdańsk. Akcja gaśnicza trwa od soboty 21 listopada.
Informację o alercie RCB opublikowało w poniedziałek chwilę po godz. 6. "Trwa akcja gaszenia złomu na terenie portu Gdańsk. Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji" - głosi komunikat wysłany do odbiorców na terenie Gdańska.
Jak przekazało po godzinie 6 biuro komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, akcja gaśnicza cały czas trwa.
Jak informują strażacy, obecne opady deszczu oraz śniegu z deszczem ograniczają rozprzestrzenianie się dymu. Pożar znajduje się w przemysłowej części miasta, dlatego zanim dym dotrze do dzielnic mieszkalnych, zazwyczaj ulega rozproszeniu. Jednocześnie opady nie ułatwiają prowadzenia akcji gaśniczej, ponieważ ich efekt gaśniczy jest znikomy.
Pożar złomu w Porcie Gdańsk
Akcja gaszenia pożaru hałdy złomu w Porcie Gdańsk trwa od soboty 21 listopada. Jak poinformował w poniedziałek rano dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, na miejscu pracuje obecnie ponad 20 zastępów straży pożarnej, co oznacza zaangażowanie około 50 strażaków.
W działania gaśnicze zaangażowani są również pracownicy portu, którzy przy użyciu dźwigów wyposażonych w chwytaki mechanicznie przerzucają i rozdzielają poszczególne partie złomu. Dzięki temu strażacy mogą dotrzeć do głębszych warstw składowiska, gdzie mogą znajdować się ukryte zarzewia ognia.
- Na ten moment nie da się oszacować dokładnie, kiedy zakończy się akcja gaśnicza - przekazał dyżurny i dodał, że może potrwać jeszcze nawet kilkanaście godzin.
Jak wyjaśnił rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, asp. Dawid Westrych, "działania są wymagające ze względu na specyfikę składowanego materiału".
- Hałda zawiera przede wszystkim pozostałości po karoseriach samochodowych, ale również inne elementy i materiały pochodzące z demontażu pojazdów, które mogą być podatne na spalanie. Ogień może utrzymywać się wewnątrz hałdy, pomiędzy poszczególnymi elementami złomu, i nie być widoczny z zewnątrz. Dlatego każda kolejna odsłonięta partia materiału musi zostać dokładnie sprawdzona i przelana wodą. Jest to niezbędne, aby wyeliminować wszystkie zarzewia ognia i zapobiec ponownemu rozprzestrzenieniu się pożaru - przekazał.
Pożarem objęta jest powierzchnia około 1400 metrów kwadratowych.