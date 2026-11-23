Trójmiasto Pożar w Porcie Gdańsk i alert RCB. "Jeżeli możesz zostań w domu" Natalia Grzybowska Oprac. Mikołaj Gątkiewicz Zespół autorów |

Trwa dogaszanie pożaru w Porcie Gdańsk Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Gadomski/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Jak przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, pali się złom na terenie Portu Gdańsk. Akcja gaśnicza trwa od soboty 21 listopada.

Dogaszanie pożaru hałdy złomu w Porcie Gdańsk 22.11.2026 Źródło zdjęcia: Marcin Gadomski/PAP

Informację o alercie RCB opublikowało w poniedziałek chwilę po godz. 6. "Trwa akcja gaszenia złomu na terenie portu Gdańsk. Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji" - głosi komunikat wysłany do odbiorców na terenie Gdańska.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„KOMUNIKAT: Trwa akcja gaszenia złomu na terenie portu Gdańsk. Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie Gdańska (woj. pomorskie). pic.twitter.com/kMD4f3JTTB — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) November 23, 2026 Rozwiń Źródło: X/RCB

Jak przekazało po godzinie 6 biuro komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, akcja gaśnicza cały czas trwa.

Trwa dogaszanie w Porcie Gdańsk Pożar Źródło zdjęcia: TVN24 Pożar Źródło zdjęcia: TVN24 Pożar Źródło zdjęcia: TVN24 Pożar Źródło zdjęcia: TVN24 Pożar Źródło zdjęcia: TVN24 Pożar Źródło zdjęcia: TVN24

Jak informują strażacy, obecne opady deszczu oraz śniegu z deszczem ograniczają rozprzestrzenianie się dymu. Pożar znajduje się w przemysłowej części miasta, dlatego zanim dym dotrze do dzielnic mieszkalnych, zazwyczaj ulega rozproszeniu. Jednocześnie opady nie ułatwiają prowadzenia akcji gaśniczej, ponieważ ich efekt gaśniczy jest znikomy.

Oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku o dogaszaniu pożaru w Porcie Gdańsk Źródło: TVN24

Pożar złomu w Porcie Gdańsk

Akcja gaszenia pożaru hałdy złomu w Porcie Gdańsk trwa od soboty 21 listopada. Jak poinformował w poniedziałek rano dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, na miejscu pracuje obecnie ponad 20 zastępów straży pożarnej, co oznacza zaangażowanie około 50 strażaków.

W działania gaśnicze zaangażowani są również pracownicy portu, którzy przy użyciu dźwigów wyposażonych w chwytaki mechanicznie przerzucają i rozdzielają poszczególne partie złomu. Dzięki temu strażacy mogą dotrzeć do głębszych warstw składowiska, gdzie mogą znajdować się ukryte zarzewia ognia.

Dogaszanie pożaru hałdy złomu w Porcie Gdańsk 22.11.2026 Źródło zdjęcia: Marcin Gadomski/PAP

- Na ten moment nie da się oszacować dokładnie, kiedy zakończy się akcja gaśnicza - przekazał dyżurny i dodał, że może potrwać jeszcze nawet kilkanaście godzin.

Jak wyjaśnił rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, asp. Dawid Westrych, "działania są wymagające ze względu na specyfikę składowanego materiału".

Dogaszanie pożaru hałdy złomu w Porcie Gdańsk 22.11.2026 Źródło zdjęcia: Marcin Gadomski/PAP

Dogaszanie pożaru hałdy złomu w Porcie Gdańsk 22.11.2026 Źródło zdjęcia: Marcin Gadomski/PAP

- Hałda zawiera przede wszystkim pozostałości po karoseriach samochodowych, ale również inne elementy i materiały pochodzące z demontażu pojazdów, które mogą być podatne na spalanie. Ogień może utrzymywać się wewnątrz hałdy, pomiędzy poszczególnymi elementami złomu, i nie być widoczny z zewnątrz. Dlatego każda kolejna odsłonięta partia materiału musi zostać dokładnie sprawdzona i przelana wodą. Jest to niezbędne, aby wyeliminować wszystkie zarzewia ognia i zapobiec ponownemu rozprzestrzenieniu się pożaru - przekazał.

Pożarem objęta jest powierzchnia około 1400 metrów kwadratowych.