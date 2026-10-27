Buduje cyborgi, ale nie ufa chatbotom. Mieszkała na ulicy

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Jest osobą transpłciową, badaczką sztucznej inteligencji i - jak sama siebie przedstawia - szaloną naukowczynią. Prowadzi trzy firmy oparte na AI. Kiedy rozmawiamy, na jej komputerze działa równolegle kilka sesji Claude'a - modelu firmy Anthropic, w najnowszej wersji Opus 5. Oprócz tego używa sporo Gemini Google'a. Każda sesja zajmuje się czymś innym, w tym pracą nad nową książką i scenariuszem science fiction.

Vivienne Ming ma ulubioną powieść, ale zanim ją komuś poleci, ostrzega:

- Są w niej wampiry. Nie mam nic przeciwko wampirom, ale drażnią mnie wampiry w s.f. - śmieje się.

Inteligencja innego rodzaju

Ming była główną naukowczynią w firmie Gild, jednym z pionierów wykorzystania sztucznej inteligencji do rekrutacji pracowników - wyszukiwania i oceny kandydatów.