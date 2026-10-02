Szczecin Wydrapali napis na szybie tramwaju. Policja szuka sprawców. Nagranie z monitoringu Oprac. Natalia Grzybowska |

Wydrapali napis na szybie tramwaju. Policja szuka sprawców Źródło wideo: ZDiTM Szczecin Źródło zdj. gł.: ZDiTM Szczecin

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Policja poszukuje sprawców aktu wandalizmu, do którego doszło w jednym ze szczecińskich tramwajów. 13 września mężczyźni wydrapali na szybie wagonu napis.

Nieznani sprawcy wydrapali napis na szybach tramwaju Źródło zdjęcia: ZDiTM Szczecin

O dewastacji motorniczy został poinformowany przez jednego z pasażerów. Zatrzymał tramwaj, by sprawdzić stan wagonu. Wtedy sprawcy uciekli.

Po zgłoszeniu dewastacji dyspozytorowi podjęto decyzję o zjeździe składu do zajezdni. Wstępnie straty oszacowano na co najmniej kilka tysięcy złotych.

Policja szuka sprawców aktu wandalizmu w Szczecinie Źródło: TVN24

17 września o sprawie poinformowano policję. Funkcjonariusze otrzymali obszerny materiał z monitoringu. Na nagraniu, które jest bardzo dobrej jakości, dokładnie widać wizerunki sprawców. Jak przekazała nam mł. asp. Nikola Podzińska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, czynności zmierzające do ustalenia tożsamości sprawców trwają nadal.

Monitoring pomaga ustalać sprawców

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie udostępnił nagranie, by piętnować akty wandalizmu i podkreślić, że ich sprawcy nie są anonimowi. Jak wskazano, znaczna część, także starszych składów, jest wyposażona w dobrej jakości monitoring, który zwiększa skuteczność identyfikowania sprawców dewastacji.