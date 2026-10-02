Wydrapali napis na szybie tramwaju. Policja szuka sprawców. Nagranie z monitoringu
Policja poszukuje sprawców aktu wandalizmu, do którego doszło w jednym ze szczecińskich tramwajów. 13 września mężczyźni wydrapali na szybie wagonu napis.
O dewastacji motorniczy został poinformowany przez jednego z pasażerów. Zatrzymał tramwaj, by sprawdzić stan wagonu. Wtedy sprawcy uciekli.
Po zgłoszeniu dewastacji dyspozytorowi podjęto decyzję o zjeździe składu do zajezdni. Wstępnie straty oszacowano na co najmniej kilka tysięcy złotych.
17 września o sprawie poinformowano policję. Funkcjonariusze otrzymali obszerny materiał z monitoringu. Na nagraniu, które jest bardzo dobrej jakości, dokładnie widać wizerunki sprawców. Jak przekazała nam mł. asp. Nikola Podzińska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, czynności zmierzające do ustalenia tożsamości sprawców trwają nadal.
Monitoring pomaga ustalać sprawców
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie udostępnił nagranie, by piętnować akty wandalizmu i podkreślić, że ich sprawcy nie są anonimowi. Jak wskazano, znaczna część, także starszych składów, jest wyposażona w dobrej jakości monitoring, który zwiększa skuteczność identyfikowania sprawców dewastacji.