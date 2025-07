Szczeniak w galerii handlowej. "Ktoś go tam zostawił celowo"

Szczecin (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

Informację o znalezieniu psa Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie opublikowało w środę. Zwierzę przebywało w Centrum Handlowym Ster przy ul. Ku Słońcu.

"Jak można zgubić szczeniaka w galerii? I po co w ogóle zabierać go tam na zakupy? Nie mamy pojęcia. Prawda jest pewnie prostsza i smutniejsza - ktoś go tam zostawił celowo. Może liczył na to, że wśród robiących zakupy ludzi znajdzie się ktoś, kto zwróci na niego uwagę? Tak właśnie się stało" – czytamy we wpisie.

Szczeniak ma około 10 tygodni i waży nieco ponad dwa kilogramy. Obecni opiekunowie szacują, że wyrośnie na małego lub średniego psa, ważącego do 15 kilogramów.

"Ten maluch nie wie, że został porzucony. Nie wie, że ktoś potraktował go jak niepotrzebny przedmiot. On po prostu wierzy, że gdzieś czeka na niego prawdziwy dom i jego prawdziwi ludzie. Ci, którzy nie zostawią go między sklepami, ale otoczą wsparciem i opieką" – piszą przedstawiciele schroniska.