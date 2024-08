Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie marszałka województwa

Do zdarzenia doszło trzy lata temu na drodze S3 między Goleniowem a Szczecinem. Jak podawała prokuratura marszałek województwa Olgierd Geblewicz ( Platforma Obywatelska ), jadąc samochodem osobowym, zajechał drogę ciężarówce, "jednocześnie rozpoczynając nieuzasadniony manewr hamowania, doprowadzając do kolizji z tym pojazdem, a następnie zatrzymując się na prawym pasie ruchu, zablokował ruch na prawym pasie drogi ekspresowej".

Stłuczka samochodu osobowego z ciężarówką

O kolizji stało się głośno dopiero, gdy do internetu trafiło nagranie z kamery znajdującej się w kabinie ciężarówki. Na filmiku widać, jak kierowca osobówki wyprzedza samochód ciężarowy, zjeżdża na prawy pas i gwałtownie hamuje. Dochodzi do stłuczki. Z auta wysiada mężczyzna, gestykuluje, chodzi po jezdni z telefonem w ręku. Okazało się, że to marszałek województwa jadący służbową skodą.