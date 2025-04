Motocyklista uderzał pięścią w bok samochodu. Nagranie

Szczecin. Motocyklista uderzał pięścią w bok jadącego samochodu Źródło: TVN24

W Szczecinie motocyklista podjechał do samochodu od strony kierowcy i uderzył pięścią w szybę. Sprawą zajmuje się policja i szuka kierowcy samochodu osobowego.

Mężczyzna sam zgłosił się wraz ze swoim adwokatem do szczecińskich policjantów. Mundurowi wiedzą, jaka jest jego wersja wydarzeń. To, co jeszcze chcą ustalić, to wersję wydarzeń osoby, która siedziała za kierownicą samochodu.

Policjanci apelują do osób, które mogą znać kierowcę, by skontaktowali się z komendą. Bez tego nie będzie można wysłać wniosku o ukaranie do sądu.

- Do zdarzenia doszło dwa tygodnie temu. Chwilę po zdarzeniu szczecińscy policjanci zauważyli nagranie, które pojawiło się w sieci. Podjęte zostały czynności mające na celu ustalenie osoby, która jechała motocyklem. Ustalili kierującego. Po weekendzie zgłosił się wraz ze swoim adwokatem do policjantów i przedstawił swoją wersję wydarzeń, którą musimy teraz zweryfikować - nadkomisarz Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Według motocyklisty, wcześniej miało dojść do niebezpiecznych zachowań na drodze z udziałem kierującego czerwonym samochodem osobowym.

