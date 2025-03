Odpowiedzą za podpalenie auta wartego milion złotych

czytaj dalej

Kandydat PiS na prezydenta Karol Nawrocki w Końskich wezwał Rafała Trzaskowskiego do debaty na temat bezpieczeństwa Polski. Robiąc to, mówił o "pierwiastku męskości" czy "chłopaku w legginsach". Był również pytany o prawo do aborcji po gwałcie i słowa Sławomira Mentzena.