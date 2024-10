"Rak piersi nie ma barw". Kampania społeczna ma zachęcić do regularnych badań

Najważniejszym aspektem kampanii społecznej zainicjowanej przez lekarzy z Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii jest zachęcenie kobiet do regularnego wykonywania profilaktycznych badań mammograficznych. Bohaterkami kampanii jest 12 szczecinianek, które wiedzą, co oznacza walka z nowotworem.

Doktor nauk medycznych Rafał Uciński, ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej ZCO, zwrócił uwagę, że to właśnie regularne badania mammograficzne mogą uratować życie i wykryć nowotwór jeszcze na wczesnym etapie. - Dbanie o swoje zdrowie, samobadanie piersi i wykonywanie mammografii to działania, które mają ogromne znaczenie w życiu każdej kobiety - podkreślił.

Bohaterkami kampanii jest 12 kobiet

Pani Magda, jedna z bohaterek kampanii, powiedziała, że choroba zmieniła jej spojrzenie na życie. - Chciałabym, aby ludzie zrozumieli, że z każdej sytuacji można wynieść coś pozytywnego, wszystko jest kwestią zmiany perspektywy, przyjrzenia się temu, co nas spotyka, z dystansem i pokorą. Z całą pewnością należy się badać i być uważnym na to, co się dzieje z ciałem. To ono daje nam najcenniejsze informacje - dodała.