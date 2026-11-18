Student ze Szczecina pomógł zatrzymać sprawcę przemocy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Mateusz Glib jest studentem drugiego roku ratownictwa na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Podczas jazdy samochodem po mieście, zauważył mężczyznę, który bił kobietę.

- Widziałem na ulicy, jak mężczyzna uderza kobietę. Ja widziałem dwa ciosy, ile tam ich było tak naprawdę, nie wiem. Natomiast, widząc te ciosy, od razu się zatrzymałem przy tej całej sytuacji - mówił w rozmowie z TVN24 Mateusz.

Student zapytał agresora, dlaczego uderzył kobietę. Mężczyzna stwierdził, że to poszkodowana pierwsza go uderzyła. Mateusz nie dał wiary tej wersji i po prostu poinformował o zajściu służby.

Zatrzymali sprawcę przemocy

"Młody mężczyzna pozostawał w stałym kontakcie z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, na bieżąco przekazując informacje dotyczące miejsca, w którym miał znajdować się agresywny mężczyzna. Dzięki jego zaangażowaniu oraz sprawnej koordynacji działań możliwe było szybkie skierowanie funkcjonariuszy we właściwe miejsce" - poinformowała szczecińska policja.

W oczekiwaniu na policję, student zaproponował kobiecie schronienie u siebie w aucie. - Zobaczyłem, że ta kobieta zaczyna marznąć. Rzeczywiście było bardzo zimno, bo około jednego stopnia. Leżała na ziemi, stwierdziłem, że lepiej będzie, jak wejdzie do mojego samochodu i będzie jej tam ciepło - opowiedział przed naszą kamerą.

Agresywny mężczyzna nastomiast zaczął oddalać się z miejsca zdarzenia. Wtedy Mateusz zadzwonił pod numer alarmowy.

Policja podkreśla, że dzięki takiej postawie udało się nie tylko pomóc kobiecie, ale i zatrzymać sprawcę przemocy.

Uczelnia jest dumna z takiego studenta

Postawę Mateusza docenił również Pomorski Uniwersytet Medyczny. Na stronie internetowej uczelni pojawił się komunikat w tej sprawie. Władze uczelni podkreśliły, że są dumne ze swojego studenta. Zwrócono również uwagę, że reagując na cudzą krzywdę wykazał się odpowiedzialnością, wrażliwością i pokazał, że jest zawsze gotowy do niesienia pomocy.

"Ta historia przypomina, że nie trzeba samodzielnie podejmować bezpośredniej interwencji, aby komuś pomóc. Czasem najważniejszym krokiem jest dostrzeżenie zagrożenia, powiadomienie odpowiednich służb i przekazanie im informacji, które umożliwią szybkie działanie" - czytamy w komunikacie.

"Nie bądźmy obojętni na przemoc. Reagowanie ma znaczenie" - zaapelowała uczelnia.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.