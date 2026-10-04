Potężne wybuchy na Bałtyku. To akcja neutralizacji min
Akcja neutralizacji min lotniczych rozpoczęła się w poniedziałek około godziny 9. Działania są prowadzone od godziny 8 do 15. Potrwają do 8 października.
- W Świnoujściu nurkowie-minerzy z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża prowadzą neutralizację niewybuchów o łącznej wadze blisko 3500 kilogramów - informował kmdr. ppor. Grzegorz Lewandowski, rzecznik 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.
O planach informowało również w mediach społecznościowych Ministerstwo Obrony Narodowej.
Znaleźli pięć min lotniczych z II wojny światowej
Miny znaleziono podczas prac związanych z budową tzw. portu zewnętrznego i terminalu kontenerowego w pobliżu gazoportu w Świnoujściu.
Wykryto łącznie pięć brytyjskich min lotniczych typu Mark IV, V, VI. Każda z nich ma trzy metry długości i zawiera w sobie od 350 do 550 kilogramów materiału wybuchowego. Kształtem przypominają torpedy. Jak informował urząd morski, znajdują się one na głębokości około dziesięciu metrów i w odległości około kilometra od Terminala LNG w Świnoujściu.
"W działaniach wojennych miny tego typu zrzucane były z samolotów celem zaminowania danego obszaru i wyłączenia go z żeglugi. Reagowały na pola akustyczne i magnetyczne przepływających jednostek. Pomimo upływu lat w dalszym ciągu stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi i przyszłych inwestycji w tym rejonie" - przekazał urząd morski.
Dlatego miny są neutralizowane. Zajmuje się tym grupa nurków-minerów z 12. Dywizjonu Trałowców.
Nie zamknęli plaż, ale są inne obostrzenia
- Z uwagi na dużą masę ładunków wybuchowych i promień oddziaływania oraz mając na uwadze ochronę życia i zdrowia, konieczne jest wprowadzenie stref bezpieczeństwa, które obejmują plaże na odcinku linii brzegowej Ahlbeck - Świnoujście - Międzyzdroje - poinformował kmdr. ppor. Grzegorz Lewandowski, rzecznik 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.
Wyznaczona strefa bezpieczeństwa sięga do 8,8 kilometra w głąb morza.
W czasie wysadzania niewybuchów plaże nie zostaną zamknięte dla spacerowiczów, ale można wchodzić do wody czy uprawiać sportów wodnych. Jak poinformował szczeciński Urząd Morski, strefa bezpieczeństwa ruchu statków to 821 metrów od miejsca neutralizacji. Obowiązuje też zakaz prowadzenia "prac podwodnych i nurkowych” w świnoujskim porcie.
W działaniach związanych z neutralizacją min morskich biorą udział przedstawiciele kilku służb: Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.