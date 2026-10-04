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Szczecin

Potężne wybuchy na Bałtyku. To akcja neutralizacji min

Neutralizacja min lotniczych na Morzu Bałtyckim
Neutralizacja min lotniczych na Morzu Bałtyckim
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Nurkowie-minerzy z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża rozpoczęli w poniedziałek rano neutralizację pięciu brytyjskich min lotniczych z dna Bałtyku. Akcja potrwa kilka dni. Wyznaczono strefy bezpieczeństwa od Ahlbecku do Międzyzdrojów.

Akcja neutralizacji min lotniczych rozpoczęła się w poniedziałek około godziny 9. Działania są prowadzone od godziny 8 do 15. Potrwają do 8 października.

- W Świnoujściu nurkowie-minerzy z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża prowadzą neutralizację niewybuchów o łącznej wadze blisko 3500 kilogramów - informował kmdr. ppor. Grzegorz Lewandowski, rzecznik 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

O planach informowało również w mediach społecznościowych Ministerstwo Obrony Narodowej.

Znaleźli pięć min lotniczych z II wojny światowej

Miny znaleziono podczas prac związanych z budową tzw. portu zewnętrznego i terminalu kontenerowego w pobliżu gazoportu w Świnoujściu.

Wykryto łącznie pięć brytyjskich min lotniczych typu Mark IV, V, VI. Każda z nich ma trzy metry długości i zawiera w sobie od 350 do 550 kilogramów materiału wybuchowego. Kształtem przypominają torpedy. Jak informował urząd morski, znajdują się one na głębokości około dziesięciu metrów i w odległości około kilometra od Terminala LNG w Świnoujściu.

Klatka kluczowa
Nurkowie-minerzy usuną pięć min
Źródło zdjęcia: crab

"W działaniach wojennych miny tego typu zrzucane były z samolotów celem zaminowania danego obszaru i wyłączenia go z żeglugi. Reagowały na pola akustyczne i magnetyczne przepływających jednostek. Pomimo upływu lat w dalszym ciągu stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi i przyszłych inwestycji w tym rejonie" - przekazał urząd morski.

Dlatego miny są neutralizowane. Zajmuje się tym grupa nurków-minerów z 12. Dywizjonu Trałowców.

Nie zamknęli plaż, ale są inne obostrzenia

- Z uwagi na dużą masę ładunków wybuchowych i promień oddziaływania oraz mając na uwadze ochronę życia i zdrowia, konieczne jest wprowadzenie stref bezpieczeństwa, które obejmują plaże na odcinku linii brzegowej Ahlbeck - Świnoujście - Międzyzdroje - poinformował kmdr. ppor. Grzegorz Lewandowski, rzecznik 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Wyznaczona strefa bezpieczeństwa sięga do 8,8 kilometra w głąb morza.

Neutralizacja niewybuchów z okresu II wojny światowej w Świnoujściu. Gdzie wyznaczono strefy bezpieczeństwa?
Strefy bezpieczeństwa wokół miejsc zalegania i neutralizacji min
Strefy bezpieczeństwa wokół miejsc zalegania i neutralizacji min
Źródło zdjęcia: Urząd Morski w Szczecinie
Strefy bezpieczeństwa wokół miejsc zalegania i neutralizacji min (cz.3)
Strefy bezpieczeństwa wokół miejsc zalegania i neutralizacji min (cz.3)
Źródło zdjęcia: Urząd Morski w Szczecinie
Strefy bezpieczeństwa wokół miejsc zalegania i neutralizacji min (cz.2)
Strefy bezpieczeństwa wokół miejsc zalegania i neutralizacji min (cz.2)
Źródło zdjęcia: Urząd Morski w Szczecinie

W czasie wysadzania niewybuchów plaże nie zostaną zamknięte dla spacerowiczów, ale można wchodzić do wody czy uprawiać sportów wodnych. Jak poinformował szczeciński Urząd Morski, strefa bezpieczeństwa ruchu statków to 821 metrów od miejsca neutralizacji. Obowiązuje też zakaz prowadzenia "prac podwodnych i nurkowych” w świnoujskim porcie.

W działaniach związanych z neutralizacją min morskich biorą udział przedstawiciele kilku służb: Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
SzczecinWojskoMorze Bałtyckie
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