Szczecin Taksówka stanęła w ogniu. Kierowca sam wydostał sie z auta. Nagranie Rafał Molenda |

Samochód zapalił się w centrum miasta Źródło wideo: stargard.news Źródło zdj. gł.: stargard.news

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Strażacy zgłoszenie pożaru odebrali w czwartek o godz. 15.40. Palił się Volkswagen Passat, stojący na postoju taksówek przy ul. Piłsudskiego.

- Na miejscu okazało się, że doszło do pożaru w komorze silnika. Interweniował jeden zespół ratowniczo-gaśniczy. Potencjalnie pożar mógł stanowić zagrożenie, bo doszło do niego w centrum miasta, ale został szybko ugaszony - powiedział Paweł Różański z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie.

- Kierowca sam wyszedł z samochodu. Mężczyzna w wieku 75 lat nie odniósł żadnych obrażeń. Samochód uległ zniszczeniu - powiedział nam Wojciech Jędrych z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

"Coś pyknęło i się zapaliło"

W chwili pojawienia się ognia kierowca sam wyszedł z samochodu. Mężczyzna nie potrzebował pomocy medycznej. W rozmowie z portalem Stargard.news powiedział, że samochód był sprawny.

- Coś pyknęło i się zapaliło. To było jeszcze dobre auto - powiedział kierowca.