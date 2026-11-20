Taksówka stanęła w ogniu. Kierowca sam wydostał sie z auta. Nagranie
Strażacy zgłoszenie pożaru odebrali w czwartek o godz. 15.40. Palił się Volkswagen Passat, stojący na postoju taksówek przy ul. Piłsudskiego.
- Na miejscu okazało się, że doszło do pożaru w komorze silnika. Interweniował jeden zespół ratowniczo-gaśniczy. Potencjalnie pożar mógł stanowić zagrożenie, bo doszło do niego w centrum miasta, ale został szybko ugaszony - powiedział Paweł Różański z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie.
- Kierowca sam wyszedł z samochodu. Mężczyzna w wieku 75 lat nie odniósł żadnych obrażeń. Samochód uległ zniszczeniu - powiedział nam Wojciech Jędrych z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.
"Coś pyknęło i się zapaliło"
W chwili pojawienia się ognia kierowca sam wyszedł z samochodu. Mężczyzna nie potrzebował pomocy medycznej. W rozmowie z portalem Stargard.news powiedział, że samochód był sprawny.
- Coś pyknęło i się zapaliło. To było jeszcze dobre auto - powiedział kierowca.