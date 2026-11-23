Szczecin Więzień uciekł z zakładu karnego. Trwa obława Natalia Grzybowska |

Płoty (woj. zachodniopomorskie) Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Mężczyzna odbywający karę czterech miesięcy więzienia uciekł w niedzielę rano z Zakładu Karnego w Płotach w województwie zachodniopomorskim. To zewnętrzny oddział Zakładu Karnego w Nowogardzie.

O sprawie jako pierwsza poinformowała TVP Szczecin. Informację o incydencie potwierdziła w rozmowie z tvn24.pl rzeczniczka prasowa dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie ppor. Justyna Przygudzka - Krzemień.

Trwa obława

- Niezwłocznie po potwierdzeniu ucieczki uruchomiono obowiązujące procedury. Wyznaczono grupy pościgowe Służby Więziennej i powiadomiono policję, która prowadzi działania zmierzające do zatrzymania skazanego. Oddział zewnętrzny, z którego uciekł mężczyzna, ma niższy poziom zabezpieczeń technicznych i ochronnych niż zakład karny typu zamkniętego - przekazała rzeczniczka.

Mężczyzna odbywał karę czterech miesięcy pozbawienia wolności za kradzież. Do końca wyroku pozostało mu stosunkowo niewiele czasu. Mężczyzna złożył również wniosek o zgodę na odbywanie pozostałej części kary w systemie dozoru elektronicznego. W ocenie służb jego ucieczka jest tym bardziej niezrozumiała, że może skutkować przeniesieniem do zakładu karnego typu zamkniętego.

Służba Więzienna nie informuje na razie o motywach ucieczki. Jak przekazano, są one przedmiotem szczegółowej analizy specjalistów Centralnego Zarządu Służby Więziennej.